Across The Spider-Verse ‘passe à 120 millions de dollars d’ouverture

Vers d’araignée SZN

Spider-Man: à travers le Spider-Verse a brisé les attentes avec un week-end d’ouverture massif de 120,5 millions de dollars, marquant le deuxième plus grand début de 2023 derrière Le film Super Mario Bros. sorti en avril.

La suite époustouflante du film primé aux Oscars de Sony Pictures en 2018 a ébloui les cinéphiles avec des visuels colorés, une narration captivante et un travail de voix stellaire d’une distribution de stars comprenant Issa Rae, Oscar Isaac, Shameik Moore, Bryan Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Hailee Steinfieldet beaucoup plus.

Dirigé par Joaquim Dos Santos, Pouvoirs Kempet Justin K.Thompsonle deuxième des trois chapitres épiques est centré sur Miles Morales confronté à une décision potentiellement catastrophique menaçant tout ce qu’il connaît et aime.

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même.

Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Regardez la bande-annonce passionnante ci-dessous:

« C’est pourquoi j’aime ce film, car il parle de la façon dont nous portons ce masque », a déclaré Shameik Moore (qui exprime Miles Morales) dans un interview avec Écuyer. « Cela dépend vraiment de ce que vous trouvez important… Ce sont des personnes qui ont sauvé plusieurs vies et continueront à sauver plusieurs vies. Quelqu’un pourrait dire qu’il est fou. C’est juste la façon dont ils portent leur masque.

Spider-man : à travers le verset de l’araignée joue désormais dans toutes les dimensions, partout.