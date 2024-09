Acronis annonce le tout premier partenariat #TeamUp en Allemagne avec le FC Bayern Basketball, soutenu par TD SYNNEX

GNW

Contenu de l’article La nouvelle alliance souligne l’engagement croissant d’Acronis sur le marché allemand MUNICH, Allemagne, 23 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Acronisun leader mondial dans cybersécurité et protection des donnéesest ravi d’annoncer son nouveau partenaire Acronis #TeamUp, le FC Bayern Munich Basketball. En partenariat avec TD SYNNEX Germany, l’un des principaux distributeurs et agrégateurs mondiaux de solutions pour l’écosystème informatique, le champion allemand de basket-ball s’appuiera sur les solutions d’Acronis pour améliorer son infrastructure et ses capacités informatiques.

Contenu de l’article « Nous sommes fiers d’unir nos forces avec le Bayern Munich et TD SYNNEX », a déclaré Markus Fritz, directeur général DACH chez Acronis. « Chez Acronis, notre objectif est de fournir des solutions complètes de cyberprotection. En mettant l’accent sur l’expansion de notre présence en Allemagne, le partenariat avec le FC Bayern Basketball, une équipe réputée pour son excellence et ses réalisations, s’inscrit parfaitement dans notre objectif de faire équipe avec les champions et d’avoir un impact positif dans la région. Cette collaboration allie technologie de pointe et excellence sportive, et nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux et impactant. » Le Bayern Munich est une force majeure du basket allemand, avec six titres de champion d’Allemagne et cinq victoires en Coupe d’Allemagne à son actif. Plus récemment, l’équipe a remporté le championnat national pour la saison 2023-2024. Mais l’excellence du FC Bayern Basketball s’étend au-delà du succès national. Trois joueurs du Bayern Munich ont été des membres clés de l’équipe nationale allemande qui a remporté la Coupe du monde en 2023, mettant en valeur leur talent sur la scène mondiale. De plus, trois joueurs du Bayern ont représenté l’Allemagne au tournoi olympique de basket-ball masculin à Paris 2024. Ces réalisations soulignent la popularité croissante du basket-ball en Allemagne et confirment le rôle influent de l’équipe dans le développement du sport dans le pays et au-delà.

Contenu de l’article

Contenu de l’article « Le partenariat avec Acronis et TD SYNNEX représente une étape importante pour notre club », a déclaré Marko Pesic, PDG du FC Bayern Basketball. « Cette collaboration souligne notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence, sur et en dehors du terrain. Nous sommes ravis de travailler avec deux leaders du secteur de la technologie pour réunir de nouvelles opportunités qui renforceront notre organisation. » TD SYNNEX est le partenaire Acronis #CyberFit exclusif pour la région DACH. En tant que partenaire Acronis #CyberFit du FC Bayern Basketball, TD SYNNEX s’appuiera sur les solutions Acronis pour améliorer l’infrastructure informatique de l’équipe de basket-ball. Cette joint-venture offrira une gamme d’avantages, notamment des invitations à des événements de haut niveau du club et une adhésion au Business Circle du club. Des événements d’entreprise aux visites des coulisses, cette collaboration s’accompagne d’un large éventail d’avantages pour toutes les parties concernées. « Chez TD SYNNEX, nous nous engageons à donner aux organisations les moyens d’agir grâce à une infrastructure informatique robuste », a déclaré Maximilian Wieser, Business Unit Manager Data & Applications chez TD SYNNEX. « En fournissant les outils qui stimulent l’innovation, nous souhaitons améliorer les capacités technologiques de Bayern Basketball avec les solutions Acronis. Cela alimente notre mission de donner aux organisations les moyens d’agir et de soutenir la croissance du basket-ball en Allemagne est un avantage supplémentaire. Ensemble, nous posons une base solide pour le succès futur. »

Contenu de l’article Les prestataires de services sont invités à rejoindre le programme Acronis #TeamUp pour fournir des solutions de cyberprotection Acronis aux équipes sportives professionnelles de classe mondiale et mondiale. Pour en savoir plus sur le programme #TeamUp d’Acronis, rendez-vous sur https://acronis.com/en-us/lp/msp-sports. À propos du Bayern Munich

Le FC Bayern Basketball a remporté six championnats d’Allemagne (1954, 1955, 2014, 2018, 2019, 2024) et cinq fois la Coupe d’Allemagne (1968, 2018, 2021, 2023, 2024). Le club participe également – en tant que seul membre allemand de licence A – à l’Euroligue, la compétition la plus prestigieuse et la plus forte après la NBA. À partir de l’automne 2024, le FCBB jouera ses matchs d’Euroligue dans le tout nouveau SAP Garden (11 500 places), situé dans le parc olympique de Munich. Le premier lieu est le BMW Park avec 6 500 places. Le nouvel entraîneur principal est Gordon Herbert, le Canadien qui a mené l’équipe nationale allemande à son spectaculaire et premier triomphe lors de la Coupe du monde 2024 en Asie. Le Bayern Basketball entamera la nouvelle saison avec cinq membres de l’équipe nationale, qui a représenté l’Allemagne au tournoi olympique de basket-ball masculin 2024. À propos de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur et agrégateur de solutions mondial de premier plan pour l’écosystème informatique. Nous sommes un partenaire innovant qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur des investissements technologiques, à démontrer les résultats commerciaux et à débloquer des opportunités de croissance. Basés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, les 23 000 collaborateurs de TD SYNNEX se consacrent à réunir des produits, services et solutions informatiques convaincants de plus de 2 500 fournisseurs de technologies de premier ordre. Notre portefeuille de la périphérie au cloud est ancré dans certains des segments technologiques à plus forte croissance, notamment le cloud, la cybersécurité, le big data/l’analyse, l’IA, l’IoT, la mobilité et tout ce qui est en tant que service. TD SYNNEX s’engage à servir ses clients et ses communautés, et nous pensons pouvoir avoir un impact positif sur nos employés et notre planète, en agissant intentionnellement en tant qu’entreprise citoyenne respectée. Nous aspirons à être un employeur diversifié et inclusif de choix pour les talents de l’ensemble de l’écosystème informatique. Pour plus d’informations, visitez le site de.tdsynnex.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Contenu de l’article À propos d’Acronis

Acronis est une société mondiale de cyberprotection qui fournit nativement cybersécurité intégréeprotection des données et gestion des terminaux pour les fournisseurs de services gérés (MSP), les petites et moyennes entreprises (PME) et les services informatiques des entreprises. Les solutions Acronis sont extrêmement efficaces et conçues pour identifier, prévenir, détecter, répondre, corriger et récupérer des cybermenaces modernes avec un temps d’arrêt minimal, garantissant l’intégrité des données et la continuité des activités. Acronis offre la solution de sécurité la plus complète du marché pour les MSP grâce à sa capacité unique à répondre aux besoins d’environnements informatiques divers et distribués. Entreprise suisse fondée à Singapour en 2003, Acronis compte 15 bureaux dans le monde et des employés dans plus de 50 pays. Acronis Cyber ​​Protect est disponible en 26 langues dans 150 pays et est utilisé par plus de 20 000 fournisseurs de services pour protéger plus de 750 000 entreprises. Pour en savoir plus, consultez www.acronis.com. Contact presse Acronis :

Julia Carfagno

Responsable des communications mondiales

[email protected] Contact presse du Bayern Munich :

Andréas Burkert

Responsable des communications d’entreprise

[email protected] Contact presse TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG :

Tina Altmann

Tél. : +49 (0)89 4700-1236

[email protected] Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adressehttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad8bc62a-f52b-4f78-9333-6a1c4318e3fd



Contenu de l’article