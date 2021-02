Donald Trump a accueilli avec joie son deuxième acquittement de la destitution en le qualifiant de «plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre nation» samedi et en déclarant aux Américains que son «mouvement pour rendre l’Amérique à nouveau formidable ne fait que commencer».

L’ancien président américain a publié sa longue déclaration après que le Sénat américain eut voté 57 en faveur contre 43 contre pour le déclarer coupable d’incitation à une insurrection à Capitol Hill – et bien qu’une majorité ait voté en faveur, elle n’a pas atteint la majorité des deux tiers nécessaire pour procéder.

« J’ai toujours été, et je serai toujours, un champion de l’état de droit inébranlable, des héros de l’application de la loi et du droit des Américains de débattre pacifiquement et honorablement des questions du jour sans malice et sans haine », a ajouté Trump.

« Aucun président n’a jamais vécu quelque chose de pareil, et cela continue parce que nos opposants ne peuvent oublier les près de 75 millions de personnes, le nombre le plus élevé jamais connu pour un président en exercice, qui a voté pour nous il y a quelques mois à peine. »

Républicains qui ont voté pour l’acquittement – mais qui ont quand même sauvé Trump

Mais tout le monde n’a pas partagé le point de vue de Trump – pas même le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, un républicain qui a voté en faveur de l’acquittement, mais qui a par la suite insulté l’ancien président dans un discours cinglant.

Il a déclaré que Trump était « pratiquement et moralement responsable » de l’émeute du Capitole au début de janvier qui a vu cinq personnes tuées, ajoutant: « Ils [the mob] a fait cela parce qu’ils avaient été nourris de mensonges sauvages par l’homme le plus puissant de la Terre parce qu’il était en colère d’avoir perdu une élection. «

Le sénateur républicain Rob Portman, qui a également voté pour l’acquittement, a déclaré: «La question à laquelle je dois répondre n’est pas de savoir si le président Trump a dit et fait des choses qui étaient imprudentes et ont encouragé la foule. Je pense que cela s’est produit.

« Ma décision était basée sur ma lecture de la Constitution. Je crois que les auteurs ont compris que condamner un ancien président et le disqualifier de se présenter à nouveau éloigne les gens. »

Selon McConnell, il pourrait y avoir des accusations criminelles contre Trump sur toute la ligne. Il a ajouté: « Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant qu’il était en fonction en tant que citoyen ordinaire. Il n’a rien fait. Pourtant. »

Président Joe Biden

Biden, quant à lui, était plus réfléchi sur l’issue du procès. Il a dit que c’était une preuve de la fragilité de la démocratie et a mis en évidence les commentaires similaires de McConnell.

« Bien que le vote final n’ait pas abouti à une condamnation, le fond de l’accusation n’est pas contesté », a-t-il déclaré. «Même ceux qui s’opposent à la condamnation, comme le chef de la minorité au Sénat McConnell, pensent que Donald Trump était coupable d’un ‘manquement honteux à son devoir’ et ‘pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué’ la violence déchaînée au Capitole.

<< Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile. Qu'elle doit toujours être défendue. Que nous devons être toujours vigilants. Que la violence et l'extrémisme n'ont pas leur place en Amérique. Et que chacun de nous a un devoir et une responsabilité en tant que Américains, et surtout en tant que dirigeants, pour défendre la vérité et vaincre les mensonges. "

Qu’en est-il de la culture pop?

La vue depuis Hollywood:

L’acteur de Star Wars Mark Hamill

Animateur de talk-show Jimmy Kimmel

Actrice Alyssa Milano

Comédien Jon Stewart

Actrice Yvette Nicole Brown