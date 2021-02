Catherine A. Sanderson

L’assaut du Capitole aurait pu être bien pire. Les émeutiers sont venus à quelques pas des sens. Mitt Romney et Chuck Schumer et ont recherché intensément « Nancy folle » Pelosi, le président de la Chambre. Ils ont construit une potence et ont voulu exécuter Mike Pence. Ils ont scandé « Apportez Pence! Et » Accrochez Mike Pence! » La réponse de Trump? Pour leur dire: « Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. »

Les sénateurs ont vu cela et bien plus dans des vidéos effrayantes cette semaine. Et puis 43 républicains sur 50 ont voté pour acquitter Trump d’incitation à cette insurrection, bloquant une condamnation et l’opportunité de l’interdire de ses futures fonctions. Pourquoi? Pourquoi la plupart des dirigeants républicains semblent-ils considérer les événements du 6 janvier comme un problème, alors qu’une grande partie du pays les considère comme un défi sérieux à l’un des principes fondateurs de la démocratie, le transfert pacifique du pouvoir?

En tant que psychologue social, ce que je vois ici est un cas classique de conformité et de pensée de groupe.

Vote historique:Le Sénat acquitte Trump lors du deuxième procès de destitution

Les humains se soucient profondément de s’intégrer

Dans les années 1950, le psychologue Solomon Asch a recruté des candidats pour une simple étude sur la discrimination visuelle. On a demandé aux participants de regarder une ligne cible et trois autres lignes et de déterminer laquelle des trois était de la même longueur. C’est une tâche facile, et lorsque les gens le font seuls, ils ne font pratiquement aucune erreur.

Asch a ensuite examiné si les gens donneraient ce qu’ils savaient être une mauvaise réponse afin de s’intégrer à un groupe. Il a recruté des étudiants masculins par groupes de huit, mais une seule personne – le sujet du test – n’était pas dans le match. Chaque élève a donné sa réponse devant le groupe, le participant inconscient venant en dernier.

Dans la plupart des essais, tout le monde a donné la bonne réponse. Mais dans quelques cas, certains ou tous les complices ont été invités à donner la même mauvaise réponse. Comment les sujets du test ont-ils répondu? Plus de 30% du temps, ils ont donné la mauvaise réponse afin de se conformer au reste du groupe. Soixante-quinze pour cent se sont conformés au moins une fois; dans certains groupes, la moitié des sujets de test ont donné la mauvaise réponse sur la moitié des essais.

Ce qui est remarquable à ce sujet, c’est que les participants n’avaient aucun besoin particulier de s’intégrer aux autres dans la salle. Ce n’était pas un rassemblement d’amis, de frères de fraternité ou de collègues. Pourtant, ils ont donné des réponses qu’ils savaient être fausses afin de se conformer. Asch lui-même a été perturbé par les résultats. «Que nous ayons trouvé la tendance à la conformité dans notre société si forte que des jeunes raisonnablement intelligents et bien intentionnés soient prêts à appeler blanc noir», a-t-il écrit, «est un sujet de préoccupation.

Sommes-nous moins susceptibles de nous conformer si les enjeux sont plus importants ou le choix plus public? La réponse, comme l’ont montré des études ultérieures, est non. Les humains sont des animaux sociaux qui se soucient profondément de s’intégrer et changeront leurs propres points de vue en conséquence.

Railleries de mise en accusation:Des républicains irresponsables infligent de la douleur à l’Amérique mais pas à Trump

En fait, les travaux des neuroscientifiques révèlent que notre tendance à suivre la foule est ancrée dans le cerveau. Les chercheurs d’une étude ont analysé l’activité cérébrale lorsque les participants pensaient que leurs propres préférences musicales étaient – ou n’étaient pas – conformes à celles des experts en musique. Les personnes qui ont appris qu’un expert partageait leurs préférences musicales ont montré une plus grande activation dans le striatum ventral, une partie du cerveau qui traite des expériences enrichissantes. (C’est la même partie du cerveau qui est activée lorsque nous gagnons de l’argent ou mangeons du chocolat.)

D’un autre côté, lorsque nous apprenons que nos opinions diffèrent de celles des autres membres de notre groupe, des parties du cerveau qui traitent l’apprentissage social et les récompenses sont activées. Ce schéma d’activité neuronale est fondamentalement la façon dont le cerveau dit: «Vous avez fait une erreur; corrigez cela, s’il-vous-plaît. » Comme le note le chercheur Vasily Klucharev, l’auteur principal de cette étude, notre cerveau «signale ce qui est probablement l’erreur sociale la plus fondamentale – celle d’être trop différent des autres».

Liens avec le parti et peur du rejet de Trump

La tendance à se conformer aux membres de notre groupe et à craindre les conséquences de dénoncer les mauvais comportements perpétrés par les membres du groupe est profondément ancrée. Cela aide à expliquer pourquoi la plupart des gens ne s’expriment pas dans toutes sortes de situations – lorsqu’un camarade fait circuler une liste évaluant le corps des étudiantes, lorsqu’un ami ou un parent utilise une insulte homophobe ou qu’un collègue fait un commentaire offensant. Et, oui, pourquoi tant de sénateurs républicains refusent de reconnaître comment les actions de Trump ont conduit aux événements du 6 janvier.

La conformité de groupe est particulièrement courante lorsque nous sommes dans des situations stressantes et sous la pression du temps. Comme décrit pour la première fois par le psychologue Irving Janis dans les années 1970, ces conditions amènent souvent les gens à s’engager dans la pensée de groupe, un style de prise de décision qui donne la priorité à un accord unanime plutôt qu’à la meilleure décision. Groupthink aide à expliquer les mauvais choix faits par des groupes de toutes sortes, des dirigeants de la NASA qui ont lancé le lancement de la navette spatiale Challenger aux administrateurs de la Penn State University qui ont dissimulé les abus sexuels commis sur des enfants par l’entraîneur adjoint de football de l’époque, Jerry Sandusky.

L’héritage de Trump:La responsabilité personnelle est pour les drageons et GOP signifie « griefs à la parade »

Et certains groupes sont plus susceptibles d’être la proie de cette tendance que d’autres. Nous le voyons le plus souvent lorsque les membres du groupe sont similaires les uns aux autres, sont isolés des points de vue divergents et ont un leader fort qui décourage les opinions déviantes. Il n’est donc pas surprenant que les sénateurs du GOP, qui partagent une forte identité de parti et continuent de craindre le rejet par l’ancien président, privilégient l’intégration plutôt que de faire ce qui est juste.

Mais malheureusement pour nous tous, ce choix peut avoir des conséquences durables sur notre démocratie. Comme le président John F. Kennedy l’a réfléchi après que sa dépendance à l’égard de la pensée de groupe a conduit à l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons: «Sans débat, sans critique, aucune administration et aucun pays ne peuvent réussir et aucune république ne peut survivre.

Catherine A. Sanderson, professeure de la famille Poler et titulaire de la chaire de psychologie à Amherst College, est l’auteur de «Pourquoi nous agissons: transformer les spectateurs en rebelles moraux». Suivez-la sur Twitter: @SandersonSpeaks