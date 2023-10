Acquisitions, désinvestissements et fusions, actualités économiques, investissements, coentreprises et marchés

Logo d’entreprise

Dublin, 11 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le « Mise à jour de l’activité mondiale des textiles techniques, troisième trimestre 2023 » un rapport de Textiles Intelligence Ltd. a été ajouté à ResearchAndMarkets.com offre.

Ce rapport présente un tour d’horizon des derniers développements dans le secteur mondial des textiles techniques, notamment : les acquisitions, les désinvestissements et les fusions ; actualité économique; investissements; coentreprises; et les marchés.

Les acteurs de l’industrie du textile et de l’habillement englobent un large éventail de participants. Les fabricants de fibres, de textiles, de vêtements et de produits chimiques constituent le cœur de la production. De plus, les fabricants de machines spécialisés dans des processus tels que le filage, le tissage, le tricot et la couture jouent un rôle crucial dans l’efficacité de la production.

Des marques et des détaillants reconnaissables tels qu’Adidas et H&M façonnent les préférences et les tendances des consommateurs. Les établissements d’enseignement, notamment les universités et les écoles de mode, contribuent en transmettant des connaissances et des formations essentielles aux futurs professionnels de l’industrie.

Les cabinets de conseil aux entreprises offrent une expertise spécialisée pour aider les entreprises dans la prise de décision stratégique, tandis que les associations professionnelles du textile et de l’habillement facilitent la mise en réseau et l’échange d’informations entre les acteurs de l’industrie.

Les organismes commerciaux gouvernementaux réglementent et soutiennent souvent l’industrie par le biais de politiques et d’incitations, influençant sa santé globale et sa compétitivité.

Le rapport contient des actualités relatives aux entreprises innovantes et autres organisations suivantes :

Sujets clés abordés :

RÉSUMÉ

ACQUISITIONS, CESSIONS ET FUSIONS

Le producteur de produits chimiques de spécialité Archroma a finalisé l’acquisition de Huntsman Textile Effects

Tex Tech Industries a acquis l’activité sur le site de SGL Carbon à Gardena, Californie, USA

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Des mesures contre le rinçage des lingettes ont été prises par les autorités britanniques et américaines

FRX Polymers bénéficiera de la classification de trois retardateurs de flamme courants comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Milliken & Company est devenu le premier fabricant textile basé aux États-Unis à éliminer toutes les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS) de ses produits.

Nanollose a obtenu un brevet américain pour ses technologies de production de viscose durable et a renouvelé son accord de collaboration avec Grasim Industries

Trevira a été renommé Indorama Ventures Fibers Allemagne

INVESTISSEMENTS

Une usine de production de tissus et coussins pour airbags va être construite au Vietnam par Autoliv

Un centre d’innovation pour le développement, le prototypage et les tests de composites et autres matériaux avancés a été ouvert par Cygnet Texkimp

Coats a ouvert une usine pilote en Inde pour filer et retorder des fils à coudre fabriqués à partir de matériaux recyclés et renouvelables

Lotus Teknik Tekstil en Turquie a démarré une ligne de pose humide/hydroenchevêtrement (wetlace) du groupe Andritz

WPT Nontissés a investi dans une ligne de thermocollage pour produire des médias filtrants de Trutzschler Nontissés et Schott & Meissner

COENTREPRISES

Une ligne de tri et de recyclage à l’échelle industrielle sera construite en France par le Groupe Andritz en partenariat avec Nouvelles Fibres Textiles et Pellenc ST

Boer Group travaille avec TrinamiX pour améliorer ses capacités de tri des textiles à l’aide de la spectroscopie proche infrarouge (NIR).

China Textile Academy Green Fiber a signé une lettre d’intention avec Renewcell pour la fourniture de pâte dissolvante pour la production de lyocell

DiloGroup, Dell’Orco & Villani et TechnoPlants vont collaborer dans la fourniture de systèmes complets pour le secteur du recyclage textile

Indorama Ventures et Polymateria ont signé un accord de partenariat exclusif relatif à la production de polyoléfines biodégradables destinées à être utilisées dans les non-tissés pour applications hygiéniques

Porcher Industries et Terre de Lin s’associent pour augmenter les ventes de composites thermoplastiques renforcés de fibres de lin

Renewcell s’associe à TextileGenesis pour atteindre la transparence de la chaîne d’approvisionnement

MARCHÉS

La production de non-tissés dans la « Grande Europe » a légèrement diminué en 2022 mais elle est en hausse par rapport à 2019

L’étude annuelle 2022 sur les matériaux non tissés en Amérique du Nord a été publiée par l’INDA

