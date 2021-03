L’AC Milan cherchera à disputer six matchs sur le rebond dans toutes les compétitions lorsqu’ils verront les cornes avec Napoli à San Siro en Serie A dimanche soir. Dans l’état actuel des choses, Milan est actuellement invaincu lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et ils entreront dans ce match après un match nul 1-1 avec Manchester United en Ligue Europa.

D’un autre côté, Naples est invaincu lors de ses quatre derniers matches et ils entreront dans ce match après avoir eu leur match contre Bologne 3-1. Ils sont actuellement sixièmes de Serie A et s’ils remportent une victoire ici, ils passeront aux cinquièmes points et ils ne seront qu’à quelques points de l’Atalanta, et auront un match en main. Gennaro Gattusso sera confiant pour ce match car il dispose d’une équipe relativement complète pour ce match.

L’AC Milan, cependant, a toute une série de problèmes de blessures à gérer, ce qui les laissera aux prises avec des options pour ce match.

Serie A 2020-21 AC Milan vs Naples Le jeu commencera à 01:15 AM IST.

ACM vs NAP Serie A 2020-21, AC Milan vs Napoli Diffusion en direct

L’AC Milan vs Napoli peut être vu sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde.

La diffusion en direct de la Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

ACM vs NAP Serie A 2020-21, AC Milan vs Napoli: Détails du match

Lundi 14 mars – 01h15, heure normale de l’Inde (IST)

Serie A 2020-21, équipe ACM vs NAP Dream11 pour AC Milan vs Napoli

Capitaine: Rafael Leao

Vice-capitaine: Dries Mertens

Gardien de but: Gianluigi Donnarumma

Défenseurs: Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo

Milieux de terrain: Brahim Diaz, Rade Krunic, Tiemoue Bakayoko, Fabian Ruiz

Attaquants: Rafael Leao, Dries Mertens

ACM vs NAP, Serie A 2020-21 AC Milan composition de départ possible vs Napoli: Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Diogo Dalot; Franck Kessie, Sandro Tonali; Brahim Diaz, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers; Rafael Leao

ACM vs NAP, Serie A 2020-21 Napoli composition de départ possible vs AC Milan: David Ospina; Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Tiemoue Bakayoko, Fabian Ruiz; Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Matteo Politano; Sèche Mertens