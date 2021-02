ACM vs INT Dream11 Predictions, Serie A 2020-21 AC Milan vs Inter Milan Playing XI, Football Fantasy Tips

Le Derby della Madonnina, qui a toujours été extrêmement important en Serie A jouera désormais gros dans les chances de l’AC Milan et de l’Inter Milan alors qu’ils cherchent à mettre fin à la période de neuf ans de domination de la Juventus sur la Serie A.

L’AC Milan a commencé à déraper au mauvais moment. Ils ont passé la majorité de la saison au sommet de la Serie A et n’ont été dépassés que récemment par leurs rivaux de la ville.

En ce qui concerne l’histoire récente de ce match, l’Inter Milan est le petit favori car il a remporté quatre des cinq dernières rencontres de Serie A entre les deux équipes. L’AC Milan n’en a remporté qu’un seul.

Serie A 2020-21 AC Milan contre Inter Milan Le jeu commencera à 19h30 IST.

ACM contre INT Serie A 2020-21, AC Milan contre Inter Milan Diffusion en direct

AC Milan contre Inter Milan visible sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD Inde. Diffusion en direct de Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

ACM contre INT Serie A 2020-21, AC Milan contre Inter Milan: Détails du match

Dimanche 21 février – 19h30, heure normale de l’Inde (IST)

Serie A 2020-21, équipe ACM vs INT Dream11 pour AC Milan contre Inter Milan

Capitaine: Romelu Lukaku

Vice-capitaine: Zlatan Ibrahimovic

Gardien de but: Samir Handanovic

Défenseurs: Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Nicolo Barella, Achraf Hakimi

Milieux de terrain: Ante Rebic, Hakan Calhanoglu, Lucas Leiva, Luis Alberto

Attaquants: Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic

ACM vs INT, Serie A 2020-21 AC Milan composition de départ possible vs Inter Milan: Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Davide Calabria; Sandro Tonali, Frank Kessie; Ante Rebic, Hakan Calhanoglu, Alexis Saelemaekers; Zlatan Ibrahimovic

ACM vs INT, Serie A 2020-21 Inter Milan composition de départ possible vs AC Milan: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Ivan Perisic, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Achraf Hakimi; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku