ACM Awards 2023 : liste partielle des gagnants

Le 2023 Prix ​​​​de l’Académie de la musique country (ACM) est ici.

La 58e cérémonie annuelle de remise des prix, co-organisée par les légendes country Dolly Parton et Garth Brooks, se tient cette année à Frisco, au Texas. Ce sera la deuxième fois que Parton animera l’émission et la première fois que Brooks assumera le rôle.

L’artiste country HARDY est le principal nominé aux ACM, tandis que Actrice de « Yellowstone » et l’auteur-compositeur-interprète Lainey Wilson est juste derrière avec six nominations.

Parmi les sept nominations de Hardy, il y en a deux dans la catégorie chanson de l’année : « Wait in the Truck » et « Sand in My Boots », une chanson interprétée par Morgan Wallen et co-écrite par HARDY, Ashley Gorley et Josh Osborne.

MODE TAPIS ROUGE ACMS 2023

Wallen ne devrait pas assister aux ACM en raison d’un problème de santé.

L’événement étoilé mettra en vedette des performances de Parton, Ed Sheeran, Jason Aldean et Miranda Lambert.

Voici un aperçu des gagnants de cette soirée :

Artiste de l’année :

Artiste féminine de l’année :

Artiste masculin de l’année :

ACMS 2023 : MORGAN WALLEN, CARRIE UNDERWOOD ET MIRANDA LAMBERT S’AFFRONTENT POUR LE GRAND HONOR

Duo de l’année : Frères Osborne

Groupe de l’année : Ancien Dominion

Nouvel artiste masculin de l’année : Zach Bryan

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Nouvelle artiste féminine de l’année : Hailey Whitter

Album de l’année :

Célibataire de l’année : « Elle m’a eu à Heads Carolina » – Cole Swindell

Chanson de l’année : « Elle m’a eu à Heads Carolina » – Cole Swindell

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Média visuel de l’année : « Attendez dans le camion » – Exploit Hardy. Lainey Wilson

L’événement musical de l’année : « Attendez dans le camion » – Exploit Hardy. Lainey Wilson

Artiste-compositeur de l’année : Robuste

Auteur-compositeur de l’année : Ashley Gorley