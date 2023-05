ACM 2023 : Morgan Wallen, Carrie Underwood et Miranda Lambert s’affrontent pour la plus haute distinction

Les Academy of Country Music Awards 2023 sont arrivés et les stars se préparent.

Les nominés pour le grand soir ont été annoncés en avril, les poids lourds de la musique country Garth Brooks et Dolly Parton devraient animer, et HARDY est en tête du peloton avec les nominations.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre sur l’une des plus grandes soirées de musique country.

Où sont les ACM et où puis-je regarder ?

Les ACM Awards de cette année auront lieu à Frisco, au Texas, et seront disponibles en direct sur Amazon Prime le jeudi 11 mai à partir de 19 h HE.

Qui héberge les ACM ?

L’hôte du spectacle cette année est deux icônes de l’industrie de la musique country, Dolly Parton et Garth Brooks.

Ce sera la deuxième fois que Parton animera l’émission, comme elle l’avait animé l’année dernière aux côtés de Jimmie Allen et Gabby Barrett ; cependant, ce sera la première fois que Brooks assumera le rôle.

« Je suis ravi d’accueillir les ACM Awards, cette fois avec mon ami Garth », a déclaré Parton à Forbes en mars. « Bien que j’aie eu le plaisir de passer du temps avec lui au fil des ans, je ne peux pas croire que nous n’ayons jamais eu le temps de travailler ensemble. »

« N’importe qui avec Dolly Parton forme un couple fantastique », a ajouté Brooks.

Qui est nominé ?

Les nominations de cette année sont dirigées par HARDY, qui mène le peloton avec sept nominations à la remise des prix de cette année, partageant trois de ses nominations avec Lainey Wilson.

Wilson arrive en deuxième position en termes de nominations, avec six des siennes, dans les catégories artiste féminine de l’année, album de l’année, single de l’année, chanson de l’année, média visuel de l’année et événement musical du année. Kane Brown, Miranda Lambert, Luke Combs et Cole Swindell sont à égalité au troisième rang avec cinq nominations chacun.

Lambert célèbre sa 17e nomination pour l’artiste féminine de l’année, battant le record précédemment détenu par Reba McEntire à 16 nominations. Le groupe Little Big Town a reçu sa 17e nomination pour le groupe de l’année, frisant le record détenu par l’Alabama, avec 18 nominations. Ils sont nominés pour le prix chaque année depuis 2005, sauf en 2011.

Lambert a également le plus de victoires dans l’histoire des ACM Awards, avec un total de 37 victoires avant la remise des prix de cette année.

Chris Stapleton et Combs sont nominés pour l’artiste de l’année, ce qui signifie que si l’un d’eux gagne, il remporte la très convoitée Triple Couronne. Pour obtenir une triple couronne, il faut gagner l’artiste de l’année ainsi que le nouvel artiste de l’année et l’artiste de l’année, en duo, groupe, homme ou femme.

Également nominés pour l’artiste de l’année cette année, Carrie Underwood, Jason Aldean, Kane Brown, Lambert et Morgan Wallen, sa première nomination dans cette catégorie.

Wallen avait auparavant été exclu de la remise des prix et a été retiré du scrutin en 2021 après qu’une vidéo de lui utilisant une insulte raciale a fait surface. Il est revenu à la cérémonie de remise des prix en 2022 et a remporté le trophée de l’album de l’année pour son album « Dangerous : The Double Album ».

Qui est performant ?

En plus d’animer la grande soirée, Parton montera également sur scène en tant qu’interprète.

Rejoindre Parton sur scène en tant qu’interprètes cette année sont Lainey Wilson, Keith Urban, Cole Swindell, Ashley McBryde, Jo De Messina, Jelly Role, Miranda Lambert, Cody Johnson, Luke Combs, Kane Brown et Jason Aldean.

Wallen devait se produire lors de la cérémonie de remise des prix; cependant, il a annoncé mardi sur son Instagram que les médecins lui avaient dit qu’il souffrait d’un traumatisme des cordes vocales et l’avaient mis six semaines de repos vocal. On lui a conseillé de ne même pas parler pendant ce laps de temps, le forçant à annuler les représentations à venir.

Dans son annonce, Wallen a déclaré qu’il ne pourrait pas se produire aux ACM Awards ou à l’événement caritatif Lifting Lives, mais il a quand même encouragé ses fans à y assister, qualifiant cela de « grande cause ». Il a terminé sa déclaration en donnant un peu d’espoir à ses fans, en disant : « Je vous verrai bientôt, et je serai de retour mieux que jamais. Que Dieu vous bénisse. »

Malgré l’absence de Wallen, le spectacle se prépare à être une soirée inoubliable, avec Ed Sheeran rejoignant la programmation déjà empilée. Il y aura également des collaborations inédites, notamment Carly Pearce et Trisha Yearwood, Ashley McBryde avec Brandy Clark, Caylee Hammack, Pillbox Patti et John Osborne, et Cole Swindell avec Jo Dee Messina.

Qui présente ?

Les présentateurs de la remise des prix de cette année incluent Gabby Barrett, BRELAND, Brandy Clark, Jordan Davis, Mickey Guyton, Tyler Hubbard, Dustin Lynch, TJ Osborne et Jon Pardi.

Carly Pearce, MacKenzie Porter, Dak Prescott, Emmitt Smith, Tanya Tucker, Keith Urban et Trisha Yearwood sont également sur scène pour remettre des prix.

Existe-t-il des récompenses spéciales ?

Miranda Lambert est déjà lauréate de la cérémonie de remise des prix de jeudi soir, car elle sera honorée du prix Triple Crown. Seuls sept autres artistes ont reçu la Triple Couronne, et Lambert a pu rejoindre les rangs après avoir remporté les prix ACM de la meilleure nouvelle chanteuse en 2007, chanteuse ACM de l’année à quelques reprises, la première en 2010, et artiste ACM. de l’année en 2022.

D’autres récompenses spéciales incluent le Icon Award, qui est décerné à Connie Bradley cette année. Le prix Icon est décerné à un artiste qui a contribué à accroître la popularité de la musique country par son travail en tant qu’auteur-compositeur, au cinéma ou à la télévision, en tournée et par sa philanthropie.

Le Spirit Award ira à Chris Stapleton, le Poet’s Award ira à Shania Twain et Sonny Throckmorton, tandis que le prix de l’auteur-compositeur de l’année ira à HARDY.