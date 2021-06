Achraf Hakimi: offre du PSG pour le match de Chelsea à l’ailier de l’Inter Milan | Actualités footballistiques

Chelsea a égalé l’offre de 56,1 millions de livres sterling (60 millions d’euros) du Paris Saint-Germain pour l’ailier de l’Inter Milan Achraf Hakimi.

Sky en Italie rapporte que l’Inter pourrait bien être plus ouvert à la proposition de Chelsea en raison de l’intérêt du club italien pour Emerson Palmieri et Andreas Christensen.

L’Inter voudrait que Palmieri soit prêté tandis que Chelsea préférerait que le transfert soit permanent.

L’offre de Chelsea pour Hakimi semble encore être loin du prix demandé par l’Inter. Ils évaluent l’arrière latéral marocain à 68,8 millions de livres sterling (80 millions d’euros).

