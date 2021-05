Achraf Hakimi de l’Inter Milan sur le radar du Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi serait sur le radar du PSG après une solide saison en Serie A avec l’Inter. Emilio Andreoli – Inter/Inter via Getty Images

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : le PSG pèse lourd pour Hakimi de l’Inter

Il a été largement rapporté qu’Internazionale pourrait risquer de perdre de grands noms tels que Romelu Lukaku et Lautaro Martinez cet été, des rumeurs qui n’ont pas été aidées par le départ d’Antonio Conte.

2 Liés

Et Fabrice Romano a maintenant ajouté à la liste, suggérant que le Paris Saint-Germain est intéressé à signer Achraf Hakimi, qui n’a rejoint l’Inter que l’été dernier.

Le journaliste a déclaré que les pourparlers entre les deux clubs avaient déjà commencé, mais l’Inter exige plus de 60 millions d’euros s’ils veulent laisser l’ailier de 22 ans se déplacer dans cette fenêtre de transfert.

Il pourrait y avoir une menace pour le PSG de signer l’international marocain, car l’accord de l’année dernière le faisant passer du Real Madrid à l’Inter comprenait une clause stipulant que Los Blancos ont un droit de premier refus.

Cela signifie qu’ils peuvent égaler n’importe quel mouvement des Parisiens s’ils décident de le faire, bien qu’il n’y ait pas encore eu de contact avec le conseil d’administration du Real Madrid.

Voir Hakimi partir serait probablement un coup dur pour l’Inter, car il a fait 45 apparitions dans toutes les compétitions lors de sa première saison pour eux, retournant sept buts et 11 passes décisives.

Ils ont peut-être remporté le Scudetto, mais il pourrait y avoir des problèmes pour l’Inter dans la fenêtre de transfert.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

PAPIER COMMERCE

– Barcelone a été fortement liée à divers agents libres ces derniers mois et Mundo Deportivo ajoute une autre recrue possible à la liste sous la forme de Gianluigi Donnarumma. Il a été annoncé que l’Italien quittera l’AC Milan à la fin de son contrat cet été, et Barcelone vise à le faire concurrencer Marc-André ter Stegen, qui souffre de problèmes au genou. La Juventus serait également intéressée par le joueur de 22 ans.

– La Juventus cherchera à renforcer son milieu de terrain cet été selon Calciomercato. Il est suggéré que Sassuolo Manuel Locatelli est leur priorité, bien que la star de Manchester United Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat, est également considéré comme une signature de rêve. S’ils ne peuvent pas faire venir le Français, la Juventus verrait l’Udinese Rodrigo De Paul comme alternative.

– Fabrice Romano a rapporté que Barcelone est prêt à laisser Philippe Coutinho partir cet été. Le Brésilien a souffert de blessures ce trimestre et il est indiqué qu’Arsenal, qui a été lié au milieu de terrain dans le passé, n’est pas intéressé à le signer.

– Si Simone Inzaghi termine son transfert prévu à l’Inter, Stefan Radu avec lui. Le défenseur de 34 ans sera en fin de contrat fin juin et n’a jusqu’à présent pas pu parvenir à un accord avec la Lazio pour prolonger son contrat.

– West Ham United a dit au défenseur central Fabien Balbuena qu’il pourra trouver un nouveau club lorsque son contrat arrivera à son terme fin juin, selon Initié au football. Cela vient avec la suggestion que les Hammers espèrent recruter un meilleur défenseur avant leur saison en Ligue Europa.