OnePlus Ouvertle premier pliable de la marque, est désormais officiellement disponible à l’achat via le site Web de OnePlus, Amazon et Best Buy au prix de 1 699 $.

La semaine dernière, Kellen a publié notre revue complète de OnePlus Open, et peut-être à la surprise de quelques personnes, il l’a vraiment aimé. Il a fait l’éloge des écrans, du système de caméra de marque Hasselblad et du logiciel. Naturellement, son seul véritable problème était la taille, mais c’est le territoire dans lequel vous entrez avec ce type d’appareil.

Maintenant, si l’Open est votre prochain, sachez que chaque détaillant a sa propre offre avec l’appareil. Best Buy propose une offre d’activation de 300 $ et jusqu’à 800 $ pour votre échange, Amazon distribue des cartes-cadeaux de 200 $ à l’achat et OnePlus accorde une réduction instantanée de 200 $ pour n’importe lequel échange dans n’importe lequel condition. Ils offrent également 15 % de réduction aux étudiants, alors inscrivez-vous au collège communautaire et bénéficiez de ces économies.

Suivez les liens ci-dessous pour obtenir votre propre OnePlus Open. Nous pensons que vous ne le regretterez pas.

Acheter OnePlus Ouvert