Achetez Viral TikTok Skincare Obsession – Hollywood Life

La mucine d’escargot est le dernier ingrédient de soin viral pour assurer que votre peau reste hydratée toute la journée. Nous sommes ici pour vous dire que Escargot Advanced 96 Mucin Power Essence de Cosrx vaut tout le battage médiatique et peut être votre billet pour la peau douce et pulpeuse que vous avez toujours espérée. Ce produit est composé à 96,3% de filtrat de sécrétion d’escargot, il est donc empilé avec l’ingrédient clé dont tout le monde raffole.

Il est conçu pour tous les types de peau, qu’elle soit sèche, grasse ou mixte. Les avantages sont infinis : il peut être utilisé pour tonifier votre peau, réduire les taches brunes et le teint terne, améliorer la sécheresse et le vieillissement et créer un éclat sain de l’intérieur.

Après avoir utilisé la mucine d’escargot, vous vous sentirez instantanément rajeuni et votre peau reprendra vie. L’essence utilise des ingrédients simples pour faire le travail – dans le filtrat de sécrétion d’escargot se trouve la mucine, qui est l’ingrédient extrêmement efficace pour hydrater et hydrater votre peau à un nouveau niveau. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez consulter les 42 479 notes délirantes sur Amazon, où cela a fonctionné pour tant de gens.

« L’essence réparatrice COSRX Snail Mucin 96% Power est une véritable centrale électrique dans le monde des soins de la peau », a déclaré un critique. « Sa formulation unique exploite les avantages du filtrat de sécrétion d’escargot, offrant hydratation, humidité et une foule d’avantages anti-âge. »

Même les célébrités ne jurent que par le produit ! Emily Ratajkowski était en avance sur la tendance et a mentionné la mucine d’escargot de Cosrx en 2020. Lorsqu’on lui a demandé par ses abonnés quel était son secret de soin de la peau en 202, elle a répondu par « Alors ma peau a paniqué au début de la quarantaine mais maintenant j’utilise le nettoyant Dr Loretta, cet escargot incroyable

– oui escargot – alors je mets un rétinol dessus.

La véritable essence d’escargot est idéale pour tous les types de peau car elle est formulée avec des ingrédients doux pour la peau – elle est hypoallergénique, testée par des dermatologues et exempte de parabènes, de sulfates et de phtalates. Votre peau restera propre !