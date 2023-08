Achetez une Xbox Series S chez Best Buy et obtenez une copie gratuite de Madden NFL 24

Il est enfin devenu plus facile de trouver la PlayStation 5 et la Xbox Series X en stock, mais la Xbox Series S reste la console de nouvelle génération la plus abordable du marché. Cette console sans disque coûte 300 $, 200 $ de moins que son homologue pleine grandeur, et c’est une valeur encore meilleure lorsque vous la récupérez chez Best Buy dès maintenant. En prime, le détaillant de technologie inclut une copie numérique gratuite de Madden NFL 24 – une valeur de 70 $ et la dernière entrée de la série – avec l’achat de cette console Microsoft compacte.

Il n’y a pas de code ou d’autres étapes nécessaires pour profiter de cette offre. Ajoutez simplement la Xbox Series S à votre panier et une copie gratuite du jeu sera également ajoutée. Cette offre est également accompagnée de quelques autres bonus, dont trois mois gratuits d’Apple TV Plus et 30 jours gratuits de Fubo TV, tant que vous êtes un nouvel abonné. Il n’y a pas non plus d’expiration définie pour cette offre, donc rien ne garantit combien de temps elle sera disponible. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Vous pouvez tout savoir sur la Xbox Series S élégante et compacte dans notre revue, et vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres Xbox pour encore plus de bonnes affaires sur les jeux et les accessoires.