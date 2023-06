"Achetez une taille inférieure à votre taille": India Star sur sa première interaction avec Kohli

Les joueurs de cricket indiens Virat Kohli et Ishant Sharma sont des amis proches depuis leurs débuts dans le cricket. Tous deux jouent ensemble depuis les U-17 et ont également représenté Delhi et l’Inde. Au fil des ans, Ishant a été témoin des hauts et des bas de la carrière de Kohli. Lors d’une récente interaction, Ishant a renversé des fèves lors de sa première conversation avec Kohli. Le stimulateur, qui est actuellement tombé en disgrâce du côté indien, a révélé qu’il avait d’abord rencontré Kohli lors du camp U-17 de Delhi.

Le joueur de 34 ans a rappelé que Kohli l’avait emmené chez des nettoyeurs pendant le match d’essai, mais il avait en quelque sorte été sélectionné à Delhi U-17.

« Je l’ai rencontré pour la première fois lors des essais de Delhi U-17. Je me souviens avoir porté un petit bas. Il avait déjà joué en Inde U-19, donc j’avais beaucoup entendu son nom. Tout le monde l’appelait ‘Viru’ à l’époque. Notre match était à la West Delhi Cricket Academy et il m’a absolument martelé. Le guichet était plat comme une route à Najafgarh, » Ishant a déclaré sur le podcast Beer Biceps.

Lors de sa première interaction avec l’ancien capitaine de l’Inde, Ishant a révélé que Kohli lui avait dit d’acheter un inférieur de sa taille.

« J’ai en quelque sorte été sélectionné pour les essais U-17. Je l’ai rencontré en personne là-bas. Il m’a dit en plaisantant » achetez une taille inférieure à votre taille « . J’étais très timide à l’époque, je ne savais pas comment interagir avec les autres. Je ne savais pas à quel point c’était important de jouer à Delhi U-17. Mon père a toujours dit « essaie au moins d’entrer dans le trophée Ranji pour pouvoir obtenir un emploi dans le gouvernement. Personne n’avait pensé que je jouerais un jour contre l’Inde ». il ajouta.

Kohli et le reste des joueurs indiens sont actuellement en pause. La prochaine affectation de Team India commencera le mois prochain aux Antilles.