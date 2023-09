Achetez une tablette ou une liseuse Amazon pour aussi peu que 20 $ chez Woot

Il n’est pas nécessaire de transporter votre ordinateur portable encombrant partout si vous souhaitez simplement suivre des émissions, envoyer quelques e-mails ou lire quelques chapitres d’un livre pendant que vous êtes en déplacement. Il existe de nombreuses tablettes et liseuses légères qui sont idéales pour les bases, et dès maintenant, vous pouvez en acheter une à un prix avantageux. Woot propose actuellement des offres sur une variété de produits neufs et remis à neuf. Tablettes Amazon Fire et liseuses Kindle, avec des prix commençant à seulement 20 $. Ces offres sont disponibles jusqu’au 19 septembre, mais l’offre est limitée et de nombreux modèles sont déjà épuisés. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec une tablette Fire, vous pourrez accéder aux meilleurs services de streaming pour regarder vos films et émissions de télévision préférés, écouter de la musique, passer des appels vidéo, lire des livres électroniques, jouer à des jeux et naviguer sur le Web. Seulement 20 $ vous rapportent le modèle 32 Go du Tablette Fire HD 8 2018. Ou, pour 50 $, vous pouvez passer au plus grand Feu HD 10 à partir de 2019. Et si vous souhaitez un modèle adapté aux enfants, vous pouvez vous procurer un nouveau modèle 2022 du Fire HD 8 Enfants Pro pour seulement 100$, ce qui vous fait économiser 60$ par rapport au prix habituel. Il y a aussi un légèrement plus grand Fire HD 10 Enfants Pro tablette de 2021 en vente au prix de 120 $, soit 80 $ de réduction sur le prix habituel.

Il existe également une variété de liseuses Kindle, avec l’édition 2018 du Kindle Paperwhite l’option la plus économique à 50 $. Il y a aussi le 2016 Kindle Oasis — cette ancienne version de la liseuse la plus luxueuse d’Amazon coûte actuellement 50 $ et dispose d’un écran tactile de 6 pouces avec une lumière intégrée. Ou, si vous recherchez un modèle plus récent, vous pouvez vous procurer le modèle 16 Go du Kindle Paperwhite 2021 pour 90 $ en ce moment. Il est étanche et dispose d’un écran de 6,8 pouces ainsi que d’une autonomie impressionnante de 10 semaines. Et si vous avez besoin d’un stockage important, vous pouvez vous procurer le modèle 32 Go du haut de gamme. Édition Signature Kindle Paperwhite pour 110 $ en ce moment.

Gardez à l’esprit que même si ces unités ont été testées et vérifiées en interne par Amazon, bon nombre de ces articles sont utilisés et peuvent donc présenter des défauts esthétiques. Cependant, si un peu d’usure ne vous dérange pas, cette vente est une excellente occasion de mettre la main sur une tablette ou un Kindle de premier ordre à un prix avantageux. De plus, votre achat est également couvert par une période limitée de 90 jours. Amazone ou Woot garantie, juste au cas où.