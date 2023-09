Achetez une Pixel Watch LTE et bénéficiez de 2 ans de données mobiles gratuites

Les offres d’anniversaire de Google se poursuivent, avec le Montre Pixel maintenant actuellement répertorié au prix de départ de 299 $ pour le modèle WiFi (50 $ de rabais) et de 339 $ pour le modèle LTE (60 $ de rabais). Pour tous ceux qui achètent le modèle LTE, en guise de cadeau d’anniversaire, Google offre 2 ans de données gratuites pour la montre intelligente, alimentée par Google Fi. Vous n’avez même pas besoin d’un forfait téléphonique Google Fi pour bénéficier de l’offre, selon les petits caractères de Google.

Le timing est-il parfait pour Google alors qu’il tente de vider les rayons de sa prochaine Pixel Watch 2 ? Absolument. Cela dit, la Pixel Watch reste un excellent appareil, surtout quand et si vous pouvez l’obtenir à un prix réduit.

Parce qu’il s’agit d’une offre d’anniversaire, Google va naturellement offrir quelque chose d’un peu plus gratuitement. Ce petit plus se présente sous la forme d’un mini fourre-tout 25e anniversaire en édition limitée (d’une valeur de 25 $). C’est super mignon et vous recevrez une couleur Google aléatoire si vous l’ajoutez à votre panier avant votre achat.

Si la Pixel Watch vous appelle, suivez le lien ci-dessous.