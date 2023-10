Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Bienvenue à New York! En l’honneur de la sortie de Taylor’s Version en 1989, la reine elle-même s’est pavanée dans les rues de la ville qui ne dort jamais dans une tenue d’automne élégante. Taylor Swift a fait ressortir une ambiance chic mais preppy avec les bottes hautes en cuir Prada et vous pouvez canaliser cette même énergie (sans le prix élevé) avec une paire de bottes sur Amazon que nous avons trouvées. Le Jeossy 9661, Bottes Hautes Femme sont la pièce de base parfaite pour l’automne – il suffit de regarder Taylor, elle a donné une tenue d’inspiration parfaite.

Achetez le Bottes hautes Jeossy 9661 pour femmes pour 52,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

Taylor portait les bottes avec une chemise de rugby surdimensionnée, un polo et un sac à bandoulière marron. Ces bottes sont si polyvalentes que vous pouvez les porter comme Taylor, avec un jean et un t-shirt, ou les habiller avec une robe pull – les options sont infinies !

Ces bottes deviendront une chaussure incontournable pour l’automne et elles sont proposées à un prix raisonnable. Elles sont confortables et élégantes et peuvent s’adapter à tout type de tenue, car elles sont si simples : tout ce que vous recherchez dans une paire de chaussures !

Le talon ne mesure que 2 pouces, il vous donnera donc un peu de hauteur sans vous blesser les pieds, ce qui les rendra adaptés à la marche toute la journée. Les bottes élégantes ont une doublure douce pour la peau et une semelle intérieure en latex doux pour créer un confort maximal. Même les clients d’Amazon sont ravis de ces bottes ! «C’est une paire de bottes élégantes et confortables. Les bottes sont confortables à porter, ont un ajustement sûr et sont également très résistantes et durables. Ils sont faciles à entretenir et à nettoyer. Dans l’ensemble, je recommanderais fortement ces bottes à tous ceux qui le cherchent », a expliqué un critique.