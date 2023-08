Achetez une paire similaire à moins de 25 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Kendall Jenner porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait pour son dernier entraînement. La jeune femme de 27 ans a montré sa silhouette incroyable dans un short de motard et un débardeur et nous avons trouvé un short très similaire mais coûtant la moitié du prix. Le Short motard taille haute BALEAF sont super confortables et flatteurs et vous pouvez les acheter pour seulement 20,99 $.

Kendall a posté un selfie miroir avant son entraînement, portant une paire de shorts de vélo taille haute noirs Skims Performance en Onyx, au prix de 98 $. Elle a coiffé le bas avec un débardeur sans manches Skims Performance Racer Back assorti, vendu au prix de 78 $, et a complété son look avec une coque jaune Apple iPhone 14. Bien que nous ayons adoré la tenue de Kendall, les shorts de motard d’Amazon sont très similaires et coûtent moins de la moitié du prix de son short.

Mieux encore, le short BALEAF est doté de poches pour que vous puissiez ranger votre téléphone et vos clés sur les côtés si vous allez à la salle de sport, si vous courez ou si vous partez simplement faire des courses. Le short taille haute est extrêmement flatteur et est disponible en 15 couleurs différentes allant du X-small au 5X-large. Vous ne pouvez pas battre le prix de ces shorts et vous pouvez personnaliser la longueur souhaitée en fonction de trois variantes différentes : 8 pouces, 7 pouces et 5 pouces.