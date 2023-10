Achetez une paire remise à neuf de ces écouteurs AKG haut de gamme pour 300 $ de réduction

De nos jours, vous n’avez pas besoin de payer le prix fort pour mettre la main sur une paire d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, surtout si vous pouvez vivre avec une paire d’occasion. Ces écouteurs AKG Y600NC haut de gamme coûtent généralement 350 $, mais vous pouvez actuellement procurez-vous une paire remise à neuf pour seulement 50 $ — une énorme réduction de 86 %. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, et l’offre est probablement limitée, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies importantes.

Ces écouteurs AKG regorgent de fonctionnalités haut de gamme, ce qui en fait à peu près la meilleure paire que vous trouverez actuellement dans la fourchette de prix inférieure à 100 $. Ils disposent de capacités de suppression du bruit, ainsi que d’un mode conscient lorsque vous avez besoin de pouvoir entendre votre environnement. Et avec un design ergonomique et des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme, ils sont conçus pour un confort haut de gamme.

Ils promettent également une qualité audio impressionnante, notamment pour les utilisateurs de Samsung (AKG et Harman sont des marques Samsung), grâce à la prise en charge du codec UHQ. De plus, vous pouvez affiner votre audio à l’aide de l’application compagnon AKG. Les autres fonctionnalités incluent une fonction de lecture/pause automatique qui arrête votre musique lorsque vous retirez les écouteurs, une connectivité Bluetooth multipoint et une autonomie impressionnante de 25 heures sur une seule charge.

C’est certainement un excellent rapport qualité-prix, mais si vous préférez une nouvelle paire, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs pour encore plus de bonnes affaires.