Si vous recherchez une paire d’écouteurs antibruit à des prix bas, vous ne voudrez pas manquer cette offre. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une paire de l’un de nos écouteurs économiques préférés – le Bowie MA10 de Baseus – pour seulement 21$ quand tu coupes le coupon sur la page chez Amazon. Cela représente une économie de 29 $. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Le Bowie MA10 offre une qualité sonore solide pour le prix, ainsi que des fonctionnalités intéressantes que vous ne trouvez pas souvent sur les écouteurs économiques, telles que la suppression active du bruit pour un son immersif et le couplage Bluetooth multipoint pour se connecter à plusieurs appareils à la fois. Et comme ces écouteurs sont classés IPX6 résistants à l’eau et à la sueur, vous devriez pouvoir les porter pendant une séance d’entraînement sans aucun problème.

Vous bénéficierez également d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures par charge, ainsi que de 132 heures avec l’étui de chargement, ce qui signifie que vous pourrez continuer toute la semaine. Notez cependant que les écouteurs et le boîtier lui-même sont un peu plus volumineux que les autres modèles, ce qui peut les rendre moins pratiques à transporter – mais pour beaucoup, le compromis en vaut peut-être la peine.

