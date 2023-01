Achetez une paire de Samsung Galaxy Buds Pro d’origine pour 63 $ de réduction sur Amazon

Vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs haut de gamme mais vous ne voulez pas vous ruiner ? Alors que l’original Samsung Galaxy Buds Pro ne sont plus le modèle le plus récent de leur gamme, ces écouteurs sans fil élégants à suppression de bruit sont bourré de fonctionnalitéset grâce à la sortie du nouveau Galaxy Buds 2 Pro, vous pouvez même les trouver à prix réduit. À l’heure actuelle, Amazon a le , ce qui vous fait économiser 63 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

L’original Galaxy Buds Pro ont des woofers de 11 mm et des tweeters de 6,5 mm, qui offrent un son de haute qualité à partir de chaque bourgeon. De plus, la suppression active du bruit intelligente permet une expérience vraiment immersive lors de l’écoute de musique, de podcasts et plus encore. Le mode Ambient Sound laissera entrer les sons qui comptent, et ces écouteurs passeront automatiquement du mode ANC au mode Ambient Sound lorsqu’ils entendront votre voix. Et avec quatre niveaux au choix, vous pouvez personnaliser ces écouteurs en fonction de vos besoins. Un indice de résistance à l’eau IPX7 les protège de la sueur, de la pluie et des éclaboussures. Et les Galaxy Buds Pro sont livrés avec un étui de chargement sans fil, pour que vous puissiez facilement stocker, charger et rester connecté lors de vos déplacements.

