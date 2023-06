Achetez une paire de lunettes, obtenez 20 % de réduction sur une deuxième paire chez Zenni

Les lunettes peuvent coûter assez cher, et que vous ayez besoin d’une solide paire de lunettes de tous les jours ou de lunettes de soleil pour protéger vos yeux cet été, vous pouvez trouver des options en ligne assez solides qui peuvent vous faire économiser de l’argent, en particulier avec les offres de promotion de l’entreprise pour le quatrième de juillet. Zenni est notre choix pour le meilleur endroit pour acheter des lunettes en ligne si vous êtes un acheteur soucieux de votre budget, et en ce moment, la société vous fait économiser encore plus.

Pour un temps limité, lorsque vous achetez une paire de lunettes chez Zenni, vous obtenez 20 % de rabais sur chaque paire supplémentaire de plus de 10 $. Utilisez simplement le code promotionnel SUMMER23CNET à la caisse. Vous pouvez profiter de cette offre jusqu’au 2 juillet.

Il existe de nombreuses options à faible coût, y compris cette paire de lunettes rectangulaires en titane pour 40 $ ou cette paire de verres carrés en acier inoxydable qui commence à seulement 20 $. Il existe de nombreuses options de teinte disponibles si vous achetez des lunettes de soleil, et vous pouvez même obtenir des verres polarisés, ainsi que des verres de prescription si vous en avez besoin – mais notez que les mises à niveau entraîneront des frais supplémentaires.

La société propose une option d’essai virtuel afin que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ressembleront vos lunettes sélectionnées avant leur arrivée. Votre commande est livrée avec un retour de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait et décidez que vous devez les échanger contre autre chose.

