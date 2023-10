Achetez une paire de ballerines tendance similaire à Hailey Bieber – Hollywood Life

Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Les ballerines sont en train de devenir le dernier achat des it-girls et sont en tête des paniers d’achat en ligne de tout le monde – et les célébrités alimentent également cette tendance. Hailey Bieber a particulièrement fait vibrer les ballerines ces derniers temps avec la sortie de ses nouvelles teintes pour les lèvres aux peptides Rhode. L’ambiance de la campagne de teinte pour les lèvres dégage un ballet, en particulier avec la teinte rosée Ribbon, c’est pourquoi Hailey affiche une mode girly et délicate. Une fois qu’Hailey porte quelque chose, tout le monde le veut aussi. Bien que les ballerines que portait Hailey provenaient de The Row pour plus de 1 000 $, nous avons trouvé une paire similaire pour 40$ !

Achetez le Ballerines Trary pour femmes pour 39,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

Hailey portait des ballerines noires avec des chaussettes chouchous blanches et une robe girly rose clair, créant un look chic, que vous pouvez voir ici. Mais si vous cherchez une inspiration pour votre garde-robe d’automne, ces ballerines seront également très élégantes avec un jean mom et un pull douillet. Les ballerines ont peut-être mauvaise réputation car elles sont rugueuses et inconfortables pour vos pieds, mais la paire Trary assure un confort ultime. Il y a une semelle intérieure respirante pour garder vos pieds au frais et au sec et la semelle extérieure antidérapante offre une traction stable. De plus, la sangle supplémentaire sur le dessus de la chaussure ajoute non seulement un élément de style mais crée également un confort supplémentaire. Si vous en faites vos chaussures de tous les jours, vous ne le regretterez pas !

Parce que les chaussures sont confectionnées avec un tissu en soie de qualité supérieure, elles comportent également un élément élevé et élégant : elles ajoutent un style à la fois sophistiqué et somptueux. Le charmant nœud sur le devant est également le complément parfait pour ajouter une touche amusante. Ils sont simples mais fabuleux !