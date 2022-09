Achetez une nouvelle bouilloire pour économiser de l’énergie, dit Boris Johnson aux Britanniques – RT World News

Le conseil du leader britannique en disgrâce tiré de son discours final a dérouté et consterné les critiques

“JESi vous avez une vieille bouilloire qui met du temps à bouillir, cela peut vous coûter 20 £ pour la remplacer, mais si vous en achetez une nouvelle, vous économiserez 10 £ par an sur votre facture d’électricité.», a déclaré le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson dans son dernier discours politique aux journalistes dans le Suffolk jeudi.

Johnson a expliqué que l’aide financière aux familles confrontées à des factures énergétiques record, qui devraient dépasser 3 500 £ par an en moyenne lorsque le plafond des prix sera levé en octobre, serait déterminée par son successeur – soit la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, soit l’ancien chancelier Rishi Sunak. . Cependant, il a rassuré les spectateurs que ce serait abondant. “Bien sûr, il y aura plus d’argent à venir, quel que soit mon successeur, dans les mois à venir – des sommes substantielles, c’est absolument clair,” il a dit.

Le Premier ministre intérimaire a également promis 700 millions de livres sterling pour financer une extension de la centrale nucléaire de Sizewell C, arguant que, comme la bouilloire à thé, il était nécessaire de payer plus d’avance afin de réaliser des économies plus tard et de préserver la sécurité énergétique du Royaume-Uni. Ce serait “la démence” de ne pas le financer, a-t-il dit, décrivant les six millions de foyers qu’il pourrait alimenter et les dizaines de milliers d’emplois qu’il créerait soi-disant.















Les critiques de Johnson ont qualifié à la fois le financement du projet nucléaire et les commentaires de la bouilloire de déconnectés, qualifiant le marché de l’énergie nucléaire de moribond et Johnson lui-même d’insensé ou d’ignorant.

Alors que le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré «rien n’est sur la table“En ce qui concerne l’aide du gouvernement aux citoyens pour les frais de chauffage cet hiver, Truss, le favori par excellence pour remplacer Johnson la semaine prochaine, a déjà exclu la voie de financement la plus évidente, s’engageant”pas de nouvelles taxes» s’imposera pour apprivoiser la crise énergétique.

Le groupe de réflexion Resolution Foundation, quant à lui, a publié un rapport prédisant que le Royaume-Uni serait confronté à sa pire pression sur le niveau de vie en 100 ans, avec un «dépression salariale sans précédent depuis deux décennies“résultant d’une inflation massive laissant 3 millions de Britanniques supplémentaires dans la pauvreté sans intervention du gouvernement et coûtant à la famille moyenne 3 000 £ au cours des deux prochaines années.

Une analyse du FMI publiée jeudi a révélé que non seulement le Royaume-Uni était le plus touché par la crise énergétique déclenchée par les sanctions de l’UE sur le pétrole et le gaz russes, mais que le fardeau retombait de manière disproportionnée sur les pauvres, qui devraient dépenser près de trois fois plus de leur revenu sur l’énergie cette année que les riches.