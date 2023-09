Achetez une chemise similaire – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

L’automne arrive plus tôt qu’on ne le pense et il est temps de faire du shopping ! L’achat de hauts neutres est essentiel pour les mois d’automne et nous avons trouvé celui parfait à ajouter à votre garde-robe. Kim Kardashian posé dans un selfie miroir avec sa fille Nord, portant une tenue monochrome : un col roulé court et serré beige et un pantalon cargo assorti. Si vous voulez quelque chose de similaire, ne cherchez plus et mettez la main sur le Verdusa Débardeur à col montant pour femme!

Achetez le Débardeur à col haut Verdusa pour femme sur Amazon aujourd’hui !

Flatteur, confortable et polyvalent ! Le monde vous appartient avec ce haut – vous pouvez le porter seul (tout comme Kim l’a fait), sous un blazer avec un pantalon pour pimenter votre coupe de travail, ou même l’associer à une veste en jean et un short – il va bien avec rien. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de vous ruiner lors de l’achat. Vous pouvez l’obtenir pour 19,99 $ sur Amazon, contrairement à d’autres marques coûteuses qui vendent des produits de base.

Les critiques d’Amazon adorent ce haut. Un critique a décrit le débardeur comme « si doux et confortable, sans irrégularités dans les tailles indiquées et vendu à un bon prix. Je le recommanderais. Un autre a déclaré : « Ces hauts sont légers, si doux et confortables et peuvent s’agencer avec de nombreuses tenues. »

Ce débardeur est intemporel, ne se démodera pas et peut s’agencer avec tout. Si vous souhaitez ajouter à votre collection, vous avez le choix entre de nombreuses couleurs, notamment le noir, le blanc, le rose, le vert et bien plus encore. Il est essentiel de mettre la main dessus maintenant avant qu’il ne soit plus disponible !