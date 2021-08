Achetez un sac à main pour moins de 149 $ en ce moment

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les acheteurs avertis savent que le sac à main parfait est à la fois élégant et fonctionnel. Si votre sac à main a l’air un peu moins bon à porter ces jours-ci (pas de jugement de notre part !), vous serez heureux de savoir qu’en ce moment, vous pouvez obtenir un sac à main Michael Kors pour aussi peu que 65 $ dans le cadre de la épique vente Summer Lovin’ de la marque.

Courir à travers mardi 10 août à 5 h 30 HAE, la vente offre des réductions allant jusqu’à 70 % sur des articles déjà réduits, y compris une incroyable vente flash de trois jours seulement sur une vaste sélection de sacs à main les mieux notés de 149 $ et moins maintenant à travers 4 août. Il y a tellement d’options à gagner ici, mais ne vous inquiétez pas, car nous avons fait le travail sur le terrain et trouvé tous les sacs à main (y compris les sacs à bandoulière et les fourre-tout, les bandoulières et plus) et les portefeuilles que vous ne voulez tout simplement pas. Mademoiselle.

Pour une pièce de déclaration digne de l’été, procurez-vous le sac à bandoulière trois-en-un MICHAEL Michael Kors dans une teinte corail vibrante pour seulement 65,60 $, soit une économie de 262,40 $ par rapport à son prix de vente initial de 328 $. Avec une note de 4,6 étoiles de près de 300 acheteurs Michael Kors, ce sac à bandoulière élégant et polyvalent sera à l’aise sur votre hanche, que vous fassiez des courses en ville, que vous alliez à une soirée d’été ou que vous vous envoliez pour l’aéroport pour un bien mérité. va-t-en. Fabriqué à 100 % en cuir Saffiano et avec la quincaillerie emblématique de la marque en métal doré, ce sac à main Michael Kors chic dispose d’une poche arrière pour un rangement facile, d’une pochette zippée amovible et de huit emplacements pour cartes de crédit pour ranger confortablement toutes vos cartes et pièces d’identité avec faciliter.

Un autre stylé qui fait tourner les têtes d’un sac à main ? Le sac fourre-tout à large logo MICHAEL Michael Kors, un fourre-tout en toile maintenant disponible pour seulement 99 $. Avec une économie incroyable de 269 $ par rapport à son prix habituel de 368 $, ce fourre-tout peut être porté tel quel ou à l’épaule, grâce à son bracelet en cuir résistant. Il est également doté d’un intérieur à poches qui permettra de ranger confortablement tous vos besoins, d’une paire de tongs de rechange à votre gadget de travail à domicile. Près de 60 acheteurs lui ont également attribué une note de 4,8 étoiles pour sa capacité à transporter tout ce dont vous avez besoin, ce qui en fait l’option idéale pour les voyages, les trajets quotidiens ou simplement une journée décontractée au parc.

Les meilleures offres pour acheter de la vente Michael Kors Summer Lovin’

Sacs à main à bandoulière

Cabas et sacs à bandoulière

Portefeuilles

