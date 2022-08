Achetez un produit de soin de la peau, obtenez-en un à 40 % de réduction chez Pacifica Beauty aujourd’hui

Pacifica Beauty est de retour avec une toute nouvelle offre sur la beauté propre avec cette vente bogo où vous pouvez acheter un produit et en obtenir un deuxième pour en utilisant le code de l’offre BOGO40. De plus, obtenez la livraison gratuite avec un achat de 50 $.

Avant de plonger dans les suggestions de produits, vous devez savoir que cette vente BOGO est similaire à beaucoup d’autres que vous avez rencontrées. Cela signifie que des deux articles que vous achetez, l’article le moins cher sera celui qui bénéficiera de la remise.

Au lieu d’obtenir des produits de la même gamme Pacifica Beauty, vous trouverez peut-être utile d’acheter des produits essentiels dans votre routine de soins de la peau. Si vous constatez une légère augmentation de l’acné sur votre corps, essayez ceci pour 16 $. Il est formulé avec des ingrédients tels que l’acide salicylique pour lutter contre l’acné, tandis que l’aloès apaisera votre peau sans la dessécher. Pour maximiser davantage l’humidité, suivez ce avec du beurre de karité, de l’acide hyaluronique et bien sûr du collagène pour soutenir l’élasticité de la peau, le tout pour 18 $.

Lorsque vous vous nettoyez le visage, attrapez le pour 12 $ qui est sans sulfate et ne décapera pas votre peau. Ces 15 $ vous donnera une force multiacide pour l’exfoliation, tout en utilisant une crème rétinoïde comme celle-ci pour 25 $ combattra lentement les signes du vieillissement des heures supplémentaires.

Pour le reste de cette vente BOGO, rendez-vous chez Pacifica Beauty avant qu’elle ne se termine.

