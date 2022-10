Achetez un nouvel aspirateur Roborock et économisez jusqu’à 290 $ avec ces offres

Aspirateurs robots sont un moyen pratique de garder vos sols propres sans avoir à lever le petit doigt. Ces petites machines astucieuses deviennent de plus en plus populaires, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. En prenant soin des débris quotidiens qui s’accumulent sur votre sol, cela vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les choses les plus importantes pour vous.

Événement d’accès anticipé d’Amazon peut-être passé, mais il y a encore beaucoup d’offres à profiter, y compris des remises massives allant jusqu’à 290 $ sur certains . Pour chaque offre, vous devrez couper le coupon sur la page pour vous assurer d’obtenir votre nouvel aspirateur au prix le plus bas absolu.

Nous avons parcouru la vente et avons mis en évidence quelques-unes des meilleures offres ci-dessous, mais assurez-vous de magasiner le sur Amazon pour trouver le bon ajustement pour votre maison.

Roborock/CNET Cet impressionnant combo robot aspirateur laveur 2 en 1 possède de nombreuses fonctionnalités. Il est équipé d’une aspiration maximale impressionnante de 5100 Pa, d’une cartographie 3D, d’une navigation LiDar avec évitement d’obstacles et bien plus encore, y compris la technologie d’appel vidéo en temps réel pour surveiller les personnes ou les animaux domestiques à distance. C’est une couche de sécurité supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre maison. Il obtient également jusqu’à 180 minutes d’autonomie par charge. Et l’appareil est livré avec une base auto-vide qui peut contenir jusqu’à 120 jours de débris avant de devoir être vidé, ce qui vous permet de vous concentrer moins sur le nettoyage et plus sur les choses que vous aimez.

Roborock/CNET Ce 2-en-1 n’atteint qu’une aspiration maximale de 4200 Pa, mais c’est encore beaucoup plus élevé que certains aspirateurs robots économiques et devrait être plus que suffisant pour faire face aux dégâts quotidiens. Il obtient jusqu’à 180 minutes d’autonomie par charge et possède une brosse en caoutchouc qui résiste aux enchevêtrements de cheveux, ce qui en fait une option solide pour les personnes ayant des animaux domestiques. La base à vidage automatique peut contenir jusqu’à 7 semaines de débris à la fois. Et avec 30 options de niveau de débit d’eau dans les paramètres de vadrouille, vous pouvez personnaliser la façon dont votre appareil nettoie vos sols.

Maintenant, il existe des combos robot aspirateur et serpillière moins chers, comme le . Il n’est pas livré avec une base à vidage automatique et ne dispose que d’une puissance d’aspiration de 2500 Pa, mais c’est plus que suffisant pour un rangement rapide pour collecter la poussière et les débris. Vous aurez toujours le contrôle de l’application et même des fonctions de commande vocale comme les modèles plus chers, et vous obtiendrez également jusqu’à 180 minutes de nettoyage non-stop avec cet aspirateur robot. Et en ce moment, vous pouvez profiter d’un rabais de 240 $, ce qui porte le prix à seulement 410 $. Et le Le modèle est une option économique, à seulement 200 $ avec la réduction activée.

Si vous ne cherchez pas un aspirateur qui nettoie aussi, il existe de nombreux aspirateurs robots qui peuvent vous aider à ranger, y compris le . Il est livré avec un quai à vidage automatique qui peut contenir jusqu’à 7 semaines de débris avant de devoir vider le bac et coûte jusqu’à 480 $ aujourd’hui. Et il y en a bien d’autres offres aspirateur robot vaut la peine de vérifier si vous ne pouvez pas en trouver un qui fonctionne pour vous dans cette vente.