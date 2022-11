Achetez un nouveau téléviseur LG pour des centaines de moins dès maintenant sur Amazon

À mesure que le temps se rafraîchit, nous avons tendance à passer plus de temps à nous détendre et à regarder la télévision et des films. Assurez-vous que votre espace de divertissement est à la hauteur – il y a une tonne de super Offres télé passe en ce moment. De nouveaux téléviseurs LG sont en vente, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau votre écran actuel. Avec des prix réduits à tous les niveaux, vous pouvez économiser des centaines sur un nouveau modèle avec toutes les cloches et sifflets modernes.

Si vous recherchez le prix le plus bas, le 55 pouces arrive à 697 $. C’est un bon choix pour le prix. Il ajuste automatiquement l’image et le son avec son processeur AI et il a un support intégré pour Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay, HomeKit et plus, rendant le contrôle vocal largement accessible. Il offre également Game Optimizer de LG, FreeSync Premium, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et deux ports HDMI qui en font une option solide pour les joueurs. Il est disponible à la vente en et tailles aussi.

Pour une autre option économique avec un écran plus grand, vous pouvez accrocher le 65 pouces . Il est actuellement réduit de 203 $, ce qui porte le prix à seulement 897 $. Cependant, si la qualité de l’image est le facteur le plus important dans l’achat de votre téléviseur, vous ne pouvez pas battre un OLED filtrer. Évidemment, ces visuels à couper le souffle ont un prix élevé, mais vous pouvez obtenir de superbes offres sur les téléviseurs OLED lors de soldes comme celle-ci.

Une option est le 65 pouces Téléviseur OLED à partir de 2021. Il est actuellement en baisse de 31 %, ce qui vous permet d’économiser plus de 700 $. À 1 597 $, il offre des fonctionnalités de haute technologie telles que Cinema HDR, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos pour vous offrir une expérience de visionnage exceptionnelle.

À partir de 1 697 $, le LG Evo Gallery Edition G2 est une excellente option pour ceux qui veulent un téléviseur qui épouse le mur. Avec des rabais allant jusqu’à 1 703 $, vous pouvez obtenir un , ou massif filtrer. Cette option OLED a un écran plus lumineux que la plupart des concurrents et certainement le téléviseur le plus lumineux de cette vente. Il est également équipé de Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, ainsi que de Nvidia G-Sync, FreeSync Premium et d’un taux de rafraîchissement variable, afin que vous puissiez regarder des films et des sports ou jouer à des jeux vidéo avec la meilleure qualité d’image pour la tâche.

Notre choix pour le meilleur téléviseur intelligent haut de gamme pour le prix, le LG OLED C2 offre une superbe qualité d’image sur une large gamme de tailles d’écran. Son contraste est imbattable et la visualisation hors angle ne sera pas un problème avec ce modèle. Et pour les joueurs, ce téléviseur a tous les avantages mentionnés sur le G2 ci-dessus, avec quatre entrées HDMI, trois ports USB et plus encore. Vous pouvez obtenir le modèle pour seulement 1 297 $ en ce moment – une économie de 503 $. Mais il y a aussi des offres sur le , , et écrans.