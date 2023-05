Achetez un meilleur son pour maman avec jusqu’à 115 $ de réduction sur Bose pour la fête des mères

Si vous recherchez un son de qualité supérieure, il est difficile de battre Bose. Les appareils de la société figurent souvent parmi nos favoris, et en ce moment, elle propose des haut-parleurs, des barres de son, des écouteurs et des écouteurs neufs et remis à neuf, disponibles à des prix très avantageux juste à temps pour la fête des mères. Vous bénéficierez également d’une livraison gratuite en deux jours sur les commandes de 50 $ ou plus. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs, consultez les écouteurs Bose QuietComfort 2. Ces écouteurs ont mérité une place parmi nos meilleurs écouteurs pour 2023 grâce à leur impressionnante suppression du bruit et leur qualité sonore. Ils coûtent régulièrement 299 $, mais vous pouvez attraper une paire pour 249 $ en ce moment, vous permettant d’économiser 50 $. Si vous préférez une paire d’écouteurs supra-auriculaires plus traditionnels, vous voudrez peut-être investir dans Bose QuietComfort 45, qui a également atterri dans notre tour d’horizon. Ils sont également réduits de 50 $ en ce moment, ce qui porte le coût à seulement 279 $. (Bien que vous puissiez économiser encore plus sur un paire reconditionnée.)

Besoin d’une enceinte Bluetooth portable ? Le SoundLink Flex est une option solide. Il est compact mais offre un excellent son pour sa taille, y compris de meilleures basses que la plupart des concurrents. En obtenir un tout neuf vous coûtera 129 $ en ce moment – une économie de 20 $ – mais vous pouvez économiser 20 $ supplémentaires si vous optez pour le modèle remis à neuf. Et vous pouvez économiser 115 $ sur le SoundLink Revolve Plus 2 remis à neuf. Il est résistant à l’eau, offre un son à 360 degrés et est disponible pour 214 $ tout de suite.

Il y a aussi une tonne d’autres options disponibles, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Bose. De plus, si vous préférez d’autres détaillants, la plupart des offres ont été jumelées à Amazone et Meilleur achat. Que vous magasiniez pour maman ou un diplômé de 2023 ou que vous vouliez simplement vous faire plaisir, c’est une bonne affaire.

