Achetez un MacBook Pro M1 13 pouces pour jusqu’à 450 $ de réduction pendant que vous le pouvez encore

Même s’il vient d’être remplacé par le MacBook Pro M2, le MacBook Pro 13 pouces 2020 est toujours l’un des meilleurs MacBook du marché à l’heure actuelle. Équipé de la technologie interne d’Apple Puce M1, il est super puissant et efficace, ce qui signifie qu’il peut exécuter toutes vos tâches quotidiennes sans épuiser la durée de vie de la batterie. Et avec Best Buy offrant jusqu’à 450 $ de réduction sur ce MacBook de la génération précédente, c’est l’un des ordinateurs portables Apple les plus abordables que vous puissiez acheter en ce moment, avec des prix à partir de seulement .

En plus de la puce M1 qui l’alimente, le MacBook Pro en vente dispose de 8 Go de RAM et d’un ou un . Il y a un écran Retina de 13,3 pouces avec une luminosité, une précision des couleurs et des angles de vision excellents, ainsi que deux ports USB-C et Thunderbolt pour connecter des écrans externes ou des accessoires. Et vous pouvez vous attendre à jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge.

Bien qu’il n’y ait pas de date de fin claire pour cette offre, le M1 MacBook Pro est désormais interrompu, ce qui signifie que ses jours sur les étagères des magasins sont comptés alors qu’Apple accélère la disponibilité du modèle M2 actualisé. Vous pouvez obtenir le MacBook Pro M1 d’Apple en argent et gris sidéral, et si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, vous pouvez pour 1 020 $, économisant vos 350 $. Vous bénéficierez également de quatre mois d’Apple Music et d’Apple News Plus, ainsi que de trois mois d’Apple TV Plus, gratuitement avec votre achat si vous êtes un nouveau client ou un ancien client de ces services – une économie supplémentaire de 95 $.

Best Buy a également le MacBook Pro avec puces M1 Pro en vente jusqu’à 400 $ de réduction si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus puissant.