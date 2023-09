Achetez un look similaire pour 30 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Hailey Bieber est devenue la nouvelle couleur préférée de la mode après avoir arboré un look entièrement rouge à New York pour son événement à Rhode, en lançant le nouveau traitement pour les lèvres Strawberry Glaze Peptide. Elle était très certainement sur le thème de Strawberry Girl Summer dans sa mini-robe rouge, ses jolies boucles d’oreilles fraises et ses talons et son sac assortis. Vous pouvez mettre la main dessus une robe similaire sur Amazon pour le début de l’automne et c’est seulement 18$ !

Obtenez la mini-robe Luminary You pour 18 $ sur Amazon aujourd’hui !

On l’appelle peut-être Strawberry Girl Summer, mais il est évident que la couleur audacieuse fera son chemin dans la mode automnale. C’est toujours amusant d’ajouter une touche de couleur à votre garde-robe, et maintenant c’est le moment idéal ! Cette robe Amazon est flatteuse et confortable : fabriquée avec un tissu de haute qualité, elle est donc légère, respirante et douce. Mais vous vous sentirez toujours en sécurité pendant qu’il épouse vos courbes aux bons endroits. Il y a une petite fente sur le côté qui vous fera vous sentir aussi sexy que jamais et le style unique sur le dessus est si flatteur pour votre décolleté. C’est la combinaison parfaite de féminité, d’élégance et de classe.

Portez la robe lors d’une cérémonie universitaire, lors d’un rendez-vous chaud ou même en vacances. De plus, vous pouvez porter la robe moulante différemment selon la saison : s’il fait chaud dehors, gardez-la telle quelle, ou si il fait froid, elle est tout aussi fantastique sous une veste. C’est parfait pour toutes les occasions !

De nombreuses autres célébrités ont arboré cette teinte amusante cet été sur leurs réseaux sociaux, comme Heidi Klum, Jennifer Lopezet Rita Ora. Le rouge est tendance et il ne fera que prendre de l’ampleur, alors mettez la main sur la robe rouge dès aujourd’hui !