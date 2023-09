Achetez un haut-parleur intelligent Echo Dot de 4e génération pour moins de 20 $ (économisez 31 $)

Si vous envisagez d’investir dans un haut-parleur intelligent pour votre maison, vous ne voudrez pas manquer cette offre. À l’heure actuelle, Woot a réduit de 62 % le prix des nouveaux haut-parleurs intelligents Echo Dot de 4e génération avec Alexa – cela signifie que vous paierez seulement 19 $ pour ajouter une enceinte intelligente à votre maison. Bien qu’il existe désormais un modèle Echo Dot de 5e génération, l’appareil de la génération précédente reste un choix solide pour de nombreuses personnes, surtout à ce prix. Cette offre est disponible jusqu’au 6 octobre jusqu’à épuisement des stocks.

Cet Echo Dot 2020 est élégant et compact, et il offre une qualité sonore solide pour sa taille, vous permettant de diffuser de la musique, des livres audio, des podcasts et bien plus encore. De plus, ce haut-parleur intelligent peut être facilement contrôlé simplement avec votre voix. Vous pouvez utiliser Alexa pour vérifier la météo, régler des alarmes, contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore. Le mini haut-parleur peut également fonctionner comme un prolongateur Wi-Fi Eero ou être associé à des appareils supplémentaires pour l’audio multiroom. Et lorsque vous souhaitez plus de confidentialité, appuyez simplement sur le bouton de sourdine physique de votre appareil. De plus, votre achat est accompagné d’une garantie limitée d’un an sur les appareils Amazon, juste au cas où.

N’oubliez pas de consulter notre liste d’offres sur les appareils et appareils intelligents pour encore plus d’économies sur la maison intelligente.