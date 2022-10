Achetez un costume d’Halloween cible, obtenez-en un à 50 % de réduction aujourd’hui

Nous sommes à quelques semaines de l’une des meilleures vacances, Halloween. Il y a beaucoup de temps pour trouver le meilleur costume pour vous et vos enfants, et ce qui est encore mieux, c’est que Target a un qui se passe en ce moment où vous pouvez acheter un costume et obtenir l’autre à 50 % de réduction. Et pendant que vous magasinez pour Halloween, découvrez Jours de transaction ciblésoù vous pouvez également économiser jusqu’à sur les premières offres du Black Friday.

Il y a plus de 500 articles que vous pouvez saisir dès maintenant, des perruques aux costumes en passant par les accessoires. Puisque vous voudrez le meilleur que vous puissiez trouver en vente, voici quelques-uns des articles d’Halloween les mieux notés de Target. Tout d’abord, c’est ceci pour 15 $. Il est fait de plastique léger et mesure 15,75 pouces de long. Les fans adultes de Harry Potter peuvent obtenir un ou écharpe pour 10 $ chacun ou vous pouvez sauter directement dans des costumes Disney élaborés comme celui-ci à 25 $ costume.

Il y a aussi des déguisements pour les plus jeunes afin qu’ils ne manquent pas le plaisir des vacances. Habillez votre enfant comme un dans cette combinaison à 25 $ ou, pour le même prix, faites de votre enfant un mignon . Et depuis Hocus Pocus 2 est sorti sur Disney Plusvous pouvez devenir avec ce costume adulte à partir de 35$.

Il y a des tonnes d’autres costumes d’Halloween que vous pouvez découvrir pour moins cher, alors rendez-vous sur pour plus avant la fin de cette vente.