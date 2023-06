Achetez un abonnement annuel Costco pour 60 $ et obtenez une carte-cadeau de 30 $ en prime

Avec la hausse du prix des courses, essayer de nourrir toute la famille peut coûter cher. C’est pourquoi il est important de trouver des économies partout où vous le pouvez. L’un des moyens de réduire les coûts des produits de première nécessité consiste à faire des achats en vrac – et cela s’accompagne de l’avantage supplémentaire de faire moins de courses chaque mois. La plupart des magasins à grande surface comme Costco exigent un abonnement pour y faire leurs achats, et en ce moment, StackSocial a un accord qui peut vous aider à réduire de moitié le coût initial.

Un abonnement d’un an à Costco Gold Star coûte généralement 60 $, mais lorsque vous vous inscrivez dès maintenant avec cette offre StackSocial, vous récupérez automatiquement 30 $ sous la forme d’une carte de magasin Costco numérique, ce qui vous permet d’économiser 50 %. Notez simplement que cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients ou ceux dont l’abonnement a expiré depuis plus de 18 mois. Et sans expiration définie, on ne sait pas combien de temps cette offre restera disponible. Nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

En savoir plus: Comment tirer le meilleur parti de votre abonnement Costco

Avec un abonnement Costco Gold Star, vous obtiendrez une carte de membre pour votre foyer. Il vous permet de magasiner dans n’importe quel entrepôt Costco dans le monde, ainsi qu’en ligne sur Costco.com. Et bien que Costco soit un excellent endroit pour économiser sur l’épicerie et d’autres produits de première nécessité, il offre également beaucoup plus. Une adhésion Gold Star signifie également que vous pouvez magasiner dans les stations-service et les pharmacies Costco et utiliser les services dans ses centres d’optique et d’aide auditive.

Après votre inscription, vous recevrez votre carte d’achat de 30 $ par e-mail, qui peut être utilisée en magasin et en ligne. Il convient également de noter qu’après avoir payé votre adhésion via StackSocial, vous aurez jusqu’au 14 novembre pour l’utiliser, sinon vous ne pourrez peut-être pas profiter pleinement de cette offre.