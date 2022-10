Achetez sur Amazon – Hollywood Life

Crédit d’image : STUDIOS LIGHTFIELD/Adobe

Suite Journée Amazon Prime

Nos lèvres méritent un moment brillant après les avoir recouvertes de masques pendant si longtemps. Maintenant que les couleurs vives de l’été sont à la mode, il est temps de pimenter votre maquillage et d’entrer dans la saison en portant des couleurs éclatantes avec ce Ensemble de teintes à l’eau Etude Dear Darling. Pour seulement 12 $, vous pouvez obtenir les trois teintures à lèvres ou acheter votre couleur préférée pour 4 $ chacune sur Amazone.

Etude Dear Darling Water Tint: 12 $ ensemble de trois, 4 $ chacun – Achetez-le sur Amazon

Apportez à vos lèvres l’éclat dont cette saison a besoin en utilisant un Etude Dear Darling Water Tint pour préparer vos sorties les plus chaudes de l’été sans vous ruiner. Une Utilisateur de TikTok fait l’éloge de leur teinte à l’eau de fraise d’Etude pour avoir une qualité similaire à celle d’un Benetint Lip Stain (18 $) pour moins de la moitié du prix. Ce rouge à lèvres ajoutera de la vitalité supplémentaire à vos lèvres et vous donnera l’air vivant et rafraîchi pendant que vous êtes à la piscine, au travail ou que vous retrouvez des amis.

Le rouge à lèvres fruité d’Etude est résistant aux taches et à la transpiration, vous permettant d’être sûr que votre teinte ne fondra pas dans la chaleur estivale. La formule à base d’eau glisse sur vos lèvres sans hésitation et les maintient hydratées dès que vous l’appliquez. Choisissez votre couleur préférée entre cerise, fraise ou orange vif et vif, et préparez-vous à afficher ce que vous avez pour seulement 4 $. Ou mieux encore, acheter les trois pour ajouter de la polyvalence à vos looks pour moins de 20 $! Obtenez-en un ou les trois aujourd’hui avant qu’ils ne se vendent Amazone.