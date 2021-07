Lors d’un discours prononcé à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas, au Texas, Donald Trump Jr. a eu des mots durs pour Hunter Biden, évoquant de nombreux scandales, dont sa toxicomanie.

Trump Jr. avait beaucoup à dire en s’adressant à une foule de partisans à CPAC cette semaine. Le fils aîné de l’ancien président a ciblé CNN, le Dr Anthony Fauci, et même le récemment condamné Michael Avenatti. Sa critique de Hunter Biden, cependant, est ce qui l’a poussé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux et a déclenché des critiques libéraux.

« Comment obtenons-nous ce que nous voulons du Parti démocrate ? Achetez simplement l’art de Hunter, « Donald Trump Jr. a dit à la foule, référant à l’exposition d’art de plus en plus controversée de Biden prévue pour l’automne à New York. Les pièces du salon se vendront jusqu’à 500 000 $ et les vendeurs resteront confidentiels – deux détails qui ont de nombreux experts, dont l’ancien directeur de l’éthique gouvernementale d’Obama Walter Shaub, en colère et citant une corruption potentielle.

D’autres conservateurs ont également ciblé Biden lors de la prochaine exposition d’art, exigeant que les noms des vendeurs soient divulgués.

Hunter Biden doit être tenu de signaler la source des 75 000 $ à 500 000 $ qu’il serait payé pour chaque pièce de son nouvel «art». C’est une invitation à la corruption. Le Congrès devrait adopter une petite loi l’obligeant à déclarer les sources de l’argent – Newt Gingrich (@newtgingrich) 10 juillet 2021

Les peintures de Hunter peuvent être achetées anonymement pour 500 000 $ et plus ! Cela ne peut arriver que dans un pays où la plupart des médias sont corrompus. Je ne resterai pas silencieux. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) 10 juillet 2021

La Maison Blanche aurait travaillé dans les coulisses pour aider à rédiger l’accord d’acheteur anonyme pour la prochaine exposition d’art de Biden, et l’attachée de presse Jen Psaki a défendu la vente aux enchères, affirmant que le fils du président a le « droite » poursuivre une « carrière artistique » et cela « garanties raisonnables » ont été mis en place pour lutter contre la corruption potentielle.

Trump Jr. a également ciblé Biden pour des messages texte présumés récemment publiés contenant un langage raciste, l’un des derniers développements de la « ordinateur portable de l’enfer » un ordinateur portable prétendument abandonné appartenant à Biden qui a conduit à de nombreuses accusations d’utilisation de l’influence politique de son père pour faire des transactions commerciales à l’étranger.

Donald Trump Jr. a affirmé que la dépendance admise de Biden à la drogue est ce qui lui donne un laissez-passer gratuit pour ses autres controverses, car il fait face à un refoulement même pour avoir parlé du fils du président actuel.





« Je comprends tout à fait la dépendance. C’est terrible, » Trump Jr. a dit. « Nous connaissons tous des personnes qui en ont souffert. Cela ne vous dispense pas d’être un déchet total dans tous les autres aspects de votre vie. Cela ne vous dispense pas de vendre l’accès aux plus hauts niveaux de gouvernement. Cela ne vous dispense pas de vendre votre pays. Cela ne vous absout pas de, je ne sais pas, la pension alimentaire pour enfants de la strip-teaseuse que vous avez mis en cloque il y a quelques années… Parce que j’ai le sentiment que si c’était moi, je ne serais pas absous.

Trump Jr. a également ciblé le père de Hunter Biden, affirmant que le « le monde va en enfer » sous l’administration actuelle, citant à la fois la hausse des prix du gaz – les plus élevés qu’ils aient été depuis des années – et des gaffes, comme la Maison Blanche qui a récemment célébré une économie de 0,16 $ pour les Américains sur les coûts du 4 juillet.

L’ancien président Donald Trump devrait suivre son fils et s’exprimer dimanche lors de l’événement CPAC de trois jours à Dallas.

