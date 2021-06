Achetez Prime Day 2021 comme des économies dans le magasin de créateurs

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Hier marquait officiellement le premier jour de l’été, et pour les amoureux de la mode, cela ne peut signifier qu’une chose ; Il est temps de rafraîchir le placard ! C’est aussi le bon moment : en plus des jusqu’à 30 % de réduction sur les marques de mode Amazon, vous pouvez déjà devancer Prime Day 2021, le site de vente Kate Spade Surprise propose des remises importantes, pour des baisses de prix allant jusqu’à à 78%.

Obtenez des conseils d’achat d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

En plus des énormes démarques que vous trouverez ici, Kate Spade Surprise propose actuellement des offres groupées supplémentaires pour rendre votre dimanche encore plus agréable. Vous pouvez utiliser le code promo FAITES EN DEUX, par exemple, pour accrocher un portefeuille et un sac à main à partir de seulement 129 $ avec le code ajouté à la caisse. Le même code vous rapportera deux bijoux éblouissants pour aussi peu que 29 $. Et, comme si tout cela n’était pas assez excitant, le détaillant offre la livraison gratuite sur toutes les commandes pour démarrer.

Une excellente option disponible dans une étiquette incitant à siffler est ce fourre-tout Picnic Perfect, désormais réduit de 399 $ à 149 $. C’est une économie de 250 $! Ce sac à main a une note parfaite de 5 étoiles par les acheteurs Kate Spade Surprise, qui ont adoré sa forme amusante et sa taille juste. Il est également doté d’un dessus ouvert pour que vous puissiez facilement saisir vos affaires, ainsi que d’une poche zippée à l’arrière et d’une poche avant pour ranger tout ce que vous souhaitez garder en sécurité.

Continuez à lire pour découvrir quelques-uns de nos meilleurs choix de cet événement d’économies majeur – votre nouveau sac, sandales ou robe de tous les jours n’est qu’à quelques clics!

Les meilleures offres concurrentes du Prime Day 2021 à acheter lors de la vente Kate Spade Surprise

Porte-monnaie Kate Spade

Un sac à main Kate Spade deviendra certainement un incontournable de la garde-robe de toute femme, et pour cause. Connus pour leurs designs classiques et leurs matières luxueuses, les sacs à main de la marque peuvent rehausser presque toutes les tenues. Que vous recherchiez une sacoche, un fourre-tout ou un sac à bandoulière, nous avons répertorié ci-dessous certains de nos favoris.

Portefeuilles et bracelets Kate Spade

Le bon portefeuille ne contiendra pas seulement toutes vos cartes et votre petite caisse, il aura fière allure à chaque fois que vous l’utiliserez. Il peut également être le complément parfait à votre sac Kate Spade préféré. Des petits bracelets aux grands portefeuilles, voici quelques articles que vous ne voulez pas manquer de cette vente.

Bijoux Kate Spade

Ajoutez un peu d’éclat à vos tenues avec un nouveau collier, des boucles d’oreilles ou simplement un bracelet blingy. À l’heure actuelle, vous pouvez même acheter deux bijoux sélectionnés pour moins de 20 $ pièce avec le code promo FAITES EN DEUX!

Vêtements Kate Spade

Vous voudrez une robe légère pour inaugurer le premier jour de l’été, et Kate Spade Surprise en a une tonne en vente. Nous avons fait le travail nécessaire pour sélectionner certaines des meilleures offres du site, il vous suffit donc d’ajouter vos favoris à votre panier.

Chaussures Kate Spade

Si vous nous demandez, on ne peut jamais avoir trop de paires de chaussures, et avec le temps qui se réchauffe, vous aurez forcément besoin d’une nouvelle paire de sandales ou de compensées pour toutes ces longues promenades du soir d’été. Peu importe le type de chaussures que vous préférez, le détaillant a tout prévu en ce moment : assurez-vous simplement de magasiner avant que les tailles ne se vendent !

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.