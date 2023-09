Achetez pour moins de 60 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : Neil Rasmus/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Jennifer Lopez est une icône de style, alors qui de mieux pour s’inspirer de la mode ? Pour un événement pour sa marque de cocktails Delola, nous avons eu un aperçu rapide de ses chaussures sur Instagram : une paire de Tkees métallisés dorés mettant en valeur sa robe mignonne, colorée et fleurie. Si vous cherchez une nouvelle paire de tongs pour vos prochaines vacances ou si vous avez la chance de vivre au chaud toute l’année, ne cherchez plus et pimentez-le avec des tongs dorées ! Le Tkee Tongs surligneurs pour femme rehausseront n’importe quelle tenue et sont aussi confortables que possible.

Achetez les tongs surligneurs Tkee pour femmes pour 55 $ sur Amazon aujourd’hui !

Les sandales sont fabriquées à la main à partir de cuir brésilien souple, avec une assise plantaire en cuir coussinée et une semelle extérieure en caoutchouc flexible pour vous assurer de marcher facilement sans ampoules, avec lesquelles beaucoup d’entre nous ont toujours un problème. Ils sont également complètement polyvalents : vous pouvez les porter avec une robe en été (tout comme JLo), ils peuvent être la star de votre tenue avec un simple jean et un t-shirt, ou même un joli accessoire de plage avec votre préféré. bikini et dissimulation.

JLo est définitivement fan de Tkees, étant donné qu’elle a également été vue portant la même paire de tongs blanches lors de sa lune de miel à Paris avec son mari. Ben Affleck. Tout en portant une robe à fleurs différente, elle a associé les chaussures à la robe fluide et aux lunettes de soleil violettes. JLo a définitivement montré qu’on peut toujours être confortable et élégant tout en un – puisqu’elle portait des tongs lorsqu’elle se promenait dans les rues de Paris, au lieu de talons impossibles à marcher. Vous pouvez faire de même et acheter la même chose aujourd’hui.