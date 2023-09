Achetez pour 50 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Taylor Swift est l’incarnation de la mode minimaliste – toujours élégante mais de la manière la plus simple. Bien qu’elle soit pleine de paillettes et de glamour pour ses concerts, nous voyons davantage son côté rustique lorsqu’elle est en déplacement. En septembre, Taylor s’est pavanée dans les rues de Manhattan dans un velours côtelé beige. casquette de baseball par Ralph Lauren et des tresses mignonnes en queue de cochon, que vous pouvez voir ici. Vous pouvez vous procurer la même casquette et ajouter l’accessoire parfait à votre garde-robe pour l’automne.

Achetez la casquette Chino sur Revolve pour 50 $ aujourd’hui !

Cette casquette de baseball est preppy, tendance et polyvalente. Vous pouvez le porter comme Taylor avec une coupe entièrement noire – ou vous pouvez le porter différemment – ​​avec un joli bikini pour une coupe de plage amusante ou continuer l’ambiance preppy et porter votre tenue de tennis préférée. Les possibilités sont infinies!

Avec le logo signature Ralph Lauren sur le devant et les mots « Polo » au dos en bleu marine, ce chapeau est simple et chic, avec un élément vintage. Les couleurs nude et bleu marine sont la combinaison parfaite pour correspondre à n’importe quelle tenue ou ambiance que vous recherchez. C’est à la fois chic et tendance et vous recevrez des compliments à gauche et à droite !

Il peut correspondre à l’esthétique de n’importe quelle saison – parfait pour l’air frais de l’automne et la palette de couleurs neutres qui semble toujours tendance à cette époque – ou il est également idéal pour protéger votre visage des rayons UV du soleil dans la chaleur de l’été. Assurez-vous de mettre la main sur cet article de luxe silencieux qui peut s’adapter à toutes les occasions.