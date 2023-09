Achetez pour 10 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : DNPhotography/ABACA/Shutterstock

Kylie Jenner semble toujours avoir une nouvelle tendance dans sa manche, et le dernier risque de mode qu’elle a pris était d’associer des collants blancs avec une robe moulante nude et des talons chaton blancs. Les gens sont curieux de savoir ce qu’elle nous réserve d’autre pour les looks cet automne, puisqu’elle connaît un début unique. En fait, elle a stylisé sa tenue exactement comme elle l’était sur le podium de la collection Atlein automne 2023, que vous pouvez voir ici. Si vous cherchez à rehausser votre style et à suivre la même tendance que Kylie a lancée sans vous ruiner, ne cherchez pas plus loin avec ces collants blancs pour moins de 10$.

Achetez les collants blancs semi-opaques pour femmes pour 9,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

Ce n’est certainement pas une coupe emblématique de Kylie – comme son look habituel sans effort et ample – donc les fans ont été surpris de la voir essayer quelque chose hors de sa zone de confort. Sur les photos obtenues par le Courrier quotidientu peux voir le L’incroyable famille Kardashian La star se dirige vers sa voiture dans cette tenue avec des lunettes de soleil noires, de petites boucles d’oreilles et un petit sac à main blanc comme accessoires. S’inspirer de la mode des célébrités est amusant, vous pouvez donc imiter ce look vous-même ou y apporter votre propre touche ! Avec ces collants blancs, c’est la première étape pour donner une nouvelle tournure à votre garde-robe.

Ces collants Amazon ont également plus de 6 000 notes sur Amazon. « Des collants super extensibles et opaques qui donnent à votre tenue une superbe touche de couleur et sont très confortables », a déclaré un critique. Un autre client a déclaré : « Ajustement parfait. Confortable à porter toute la journée… Excellente qualité !