Achetez Pink Friday au centre-ville de Batavia le 18 novembre – Shaw Local

Les acheteurs sont invités à profiter du Pink Friday au centre-ville de Batavia le vendredi 18 novembre et à soutenir les petites entreprises.

L’événement a été créé par The Boutique Hub pour soutenir les commerces locaux pendant la période des Fêtes. Selon un communiqué de presse, l’événement est décrit comme une “petite entreprise qui revisite l’expérience de magasinage traditionnelle du Black Friday”, rappelant aux gens d’envisager d’abord les achats locaux en cette saison des fêtes.

Les entreprises participantes comprennent :

Les boutiques de la promenade de Batavia

Café Bocaditos

Desmond Brown

Flyleaf Bakery Café

Conceptions de Gia Bella

Centre métaphysique des arts de la guérison

Collectif Lumière & Pin

lys et tarte

Café et thé calcaire

Marché de la Ruche Rouge

Boutique Six Cyprès

Occasions spéciales sur l’Avenue

L’arbre à thé

Batavia MainStreet est une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration du centre-ville de Batavia. Pour plus d’informations, contactez le bureau de Batavia MainStreet au 630-761-3528 ou info@DowntownBatavia.com.