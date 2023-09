Achetez notre sonnette vidéo préférée de 2023 à un prix record

Les sonnettes vidéo sont déjà l’un des moyens les plus simples et les plus abordables de surveiller qui entre et sort de votre maison. Et dès maintenant, vous pouvez vous procurer notre modèle préféré de 2023 à un prix record. Amazon a actuellement le version sans fil de la sonnette vidéo Arlo Essential en vente au prix le plus bas de tous les temps de seulement 80 $, ce qui vous permet d’économiser 120 $ par rapport au prix habituel. Si vous souhaitez une option encore plus abordable, vous pouvez vous procurer le version filaire pour seulement 69 $, mais son installation nécessitera un certain savoir-faire. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette sonnette vidéo peut vous apporter une tranquillité d’esprit supplémentaire en vous permettant de savoir qui va et vient de votre maison, et bien plus encore. Il dispose d’un champ de vision de 180 degrés, vous pouvez donc surveiller l’intégralité de votre porche ou de votre cour, et grâce à la vision nocturne et à la prise en charge HDR, il est facile d’identifier qui est à votre porte, même dans des situations de faible luminosité. De plus, il prend en charge l’audio bidirectionnel afin que vous puissiez facilement communiquer avec tous les invités ou visiteurs, et dispose d’une sirène intégrée pour repousser les intrus. Il est également conçu pour fonctionner de manière transparente avec d’autres appareils intelligents compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et bien plus encore.

Il est important de noter cependant que le modèle filaire nécessitera une installation de bricolage, et il est uniquement compatible avec les systèmes électriques avec une tension comprise entre 16 V AC et 24 V AC et un 10 VA. Si vous ne disposez pas du câblage préexistant nécessaire, ou si vous ne voulez tout simplement pas avoir à l’installer vous-même, cela vaut la peine de dépenser 11 $ supplémentaires pour passer au version sans fil plutôt.