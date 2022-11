Achetez moins de 100 $ – Hollywood Life

Nous savons ce que certains peuvent penser : “Pourquoi diable aurais-je besoin d’une veste chauffante ?” Mais, quand on y pense vraiment, il y a d’innombrables raisons pour lesquelles cette veste SUKEER deviendra votre meilleure amie. Comme il existe dans les tailles petites à XXL, il y a une veste pour tout le monde – les jeunes qui aiment pratiquer les sports d’hiver (ou ceux qui aiment juste une bonne bataille de boules de neige), le coureur en plein air qui essaie de frapper un nouveau PR, ou la moto amoureux qui veut juste rouler en hiver! Écoutez, si cette veste chauffante n’est pas pour vous, il y a certainement quelqu’un sur votre liste de courses de Noël qui l’aimerait ! Avons-nous mentionné qu’il peut également être porté à l’intérieur ?

Parlons du design derrière cette veste chauffante SUKEER. Il a des panneaux de chauffage intelligents sur le abdomen gauche et droit et milieu du dos contenant cinq éléments chauffants en fibre de carbone pour générer de la chaleur dans tout le corps. De plus, le fil chauffant en fibre de carbone de la gaine (importé du Japon) est isolé et sûr.

Comment ça marche? Cette veste électrique a un bouton d’alimentation visible et facile à atteindre sur la zone supérieure gauche de la veste. Il contient trois simples réglages de chauffage (élevé, moyen, faible) pour que vous puissiez facilement personnaliser votre niveau de confort. Il y a un bouton de saut automatique intelligent pratique qui abaisse rapidement la température, si nécessaire. Veuillez noter que les piles sont ne pas inclus avec cette veste chauffante.

Les clients continuent de s’extasier sur cette veste spécifique en raison de sa conception de sécurité. Il comprend un module de protection thermique intégré, de sorte que si la veste surchauffe, elle s’arrêtera immédiatement et reviendra à sa température standard. De plus, cette veste contient un pack rechargeable qui doit être retiré avant le lavage.

Maintenant que les éléments techniques sont à l’écart, parlons des matériaux confortables et légers de cette veste. Son col montant permet de protéger votre cou du froid et il n’est pas trop encombrant pour vous permettre de bouger avec aisance. Sans oublier que cette veste chauffante vous permettra de laisser des couches d’hiver supplémentaires à la maison. Il dispose d’une fermeture éclair complète sur le devant et de son les côtés sont en tissu hautement extensible avec des fermetures à glissière pour ajuster la taille à la forme/au type de votre corps. De plus, cette veste chauffante de premier ordre est en velours de cachemire, il est doux pour la peau et respirant.

“Cette veste m’a donné tellement d’espoir », a partagé un client, qui a noté qu’il peut maintenant conduire sa moto en hiver, dans une critique élogieuse. “Il chauffe presque instantanément… Je n’ai jamais senti de fils ou de zones dures lorsque j’ai le veste sur. Il est si doux et confortable », a poursuivi le client, ajoutant que« le design est si convivial ».

Un autre client, qui a offert ce chauffage veste à sa femme, a partagé : « C’est une petite femme qui a toujours froid… Elle adore ça ! [The] les fermetures à glissière latérales réglables pour porter un sweat à capuche en dessous étaient un gros plus », a écrit le client, notant:«[I’ll] acheter plus de ceux-ci… Impossible pour un gars d’acheter des vêtements pour femmes qu’il aime, cependant, j’ai fait un grand chelem ici !