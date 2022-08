Achetez maintenant, payez tard le shopping n’est pas tout ce qu’il est censé être

La chose à propos d’acheter maintenant, payer plus tard, c’est que la dernière partie vient toujours. Parfois, le salaire finit par être supérieur à ce que vous pensez vous inscrire, et souvent pour des choses que vous n’auriez pas dû acheter en premier lieu.

La tendance acheter maintenant, payer plus tard – ou BNPL – est à la hausse depuis des années, portée par des sociétés telles que Afterpay, Klarna et Affirm. Pratiquement chaque fois que vous allez acheter quelque chose en ligne ces derniers temps, il y a une offre de paiement en plusieurs fois. Cela semble assez simple à première vue : vous effectuez un achat, et au lieu de payer le tout à l’avance, il est divisé en quatre paiements sans intérêt, généralement toutes les deux semaines. Les TikTokers le présentent comme un moyen avisé d’acheter avec un budget limité, une option pour obtenir les choses que vous voulez et dont vous avez besoin même si vous n’avez pas assez pour payer la totalité de la facture en ce moment. De plus, hé, vous ne traitez pas avec les mauvaises sociétés de cartes de crédit.

Si tout cela semble un peu trop beau pour être vrai, c’est parce que ça l’est. Cette robe trop chère que vous venez d’acheter est toujours trop chère, mais les petits paiements vous obligent à faire des folies. Vous vous promenez toujours dans des pantalons qui ne sont techniquement pas payés.



“Il est commercialisé comme étant sans intérêt, mais les consommateurs peuvent constater qu’ils finissent par être facturés plus qu’ils ne le pensent”, a déclaré Nadine Chabrier, conseillère principale en matière de politique et de litige au Center for Responsible Lending. « S’ils perdent la trace de leurs paiements ou ont plusieurs achats maintenant, payent des achats plus tard, ils peuvent obtenir des frais de retour de paiement, des frais de paiement manqués, la réactivation de compte, un rééchelonnement, toutes sortes de frais cachés dont ils n’étaient pas conscients au départ. ”

Les sociétés BNPL ne font souvent pas de vérifications approfondies du crédit des consommateurs, ce qui signifie que les gens finissent par s’endetter qu’ils ne peuvent pas payer. Si quelqu’un se trompe, il peut être frappé de frais de retard et voir son pointage de crédit s’effondrer. Et tout bousiller est facile à faire si les gens contractent plusieurs prêts ou ne sont tout simplement pas habitués à payer sur une base bimensuelle, contrairement à d’autres factures. Si un consommateur achète quelque chose sur BNPL et que le produit n’est pas ce qu’il est censé être, qu’il y a une erreur ou qu’il doit le retourner, récupérer son argent peut être plus compliqué qu’avec d’autres modes de paiement. La possibilité de payer en plusieurs fois encourage les consommateurs à acheter plus qu’ils ne le feraient autrement.

À l’heure actuelle, de nombreuses sociétés BNPL existent dans une sorte de zone grise réglementaire et contournent les lois qui s’appliquent aux prêteurs plus traditionnels. Il y a une pression parmi les défenseurs des consommateurs et dans des États comme la Californie et le Massachusetts pour accroître la surveillance des sociétés BNPL et les mettre en ligne, et le Consumer Financial Protection Bureau, ou CFPB, les examine également. C’est juste une industrie qui espère se faufiler dans une victoire à la taupe réglementaire.

“Vous avez toujours ces nouvelles entreprises qui disent:” Nous sommes différents, nous sommes nouveaux, nous sommes rapides, et les régulateurs ne savent pas comment nous réglementer parce que nous sommes si nouveaux, rapides et techniques ou quoi que ce soit d’autre, “”, a déclaré Chi Chi Wu, avocat au National Consumer Law Center. “Et tu sais quoi? Non.”

Le coût du report de paiement

Achetez maintenant, payez plus tard, les entreprises gagnent une grande partie de leur argent grâce aux frais des commerçants, ce qui signifie qu’elles prennent certaines réductions d’achats, disons de 2 à 8 %. C’est plus que ce que prennent les cartes de crédit, mais comme l’a expliqué Chabrier, les commerçants sont prêts à payer car la possibilité de payer en plusieurs fois augmente la taille des paniers. “En fait, ils incitent les gens à acheter plus qu’ils ne le feraient normalement parce qu’ils le divisent”, a-t-elle déclaré.

Vous pourriez vous arrêter davantage à dépenser 100 $ sur place qu’à dépenser 200 $ répartis en quatre versements de 50 $.

Ces entreprises peuvent également gagner de l’argent lorsque les consommateurs qui les utilisent font des erreurs, a noté Chabrier. « Si vous avez, comme beaucoup de gens, cinq achats maintenant, payez des achats plus tard et que vous faites un faux mouvement, alors vous allez être touché par ces frais inattendus », a-t-elle déclaré, comme des frais de retard si vous manquez un paiement, “et peut-être des frais de découvert de votre banque.”

“En fait, ils incitent les gens à acheter plus qu’ils ne le feraient normalement”

Ces faux pas sont fréquents. Une enquête récente de LendingTree a révélé que 42% des Américains qui ont contracté un prêt BNPL ont effectué au moins un paiement en retard. Selon le Wall Street Journal, les sociétés BNPL constatent une augmentation des créances douteuses et des retards de paiement.

Les consommateurs qui utilisent les services BNPL ont tendance à être plus jeunes et beaucoup sont des personnes de couleur. Certains ont également des crédits subprime, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir du mal à accéder aux formes traditionnelles de crédit. Les entreprises de BNPL disent qu’elles offrent l’inclusion financière, qu’elles étendent le crédit aux personnes qui ne peuvent pas l’obtenir ailleurs. Cela peut être vrai dans de nombreux cas, mais la frontière entre prédateur et progressiste est floue. Une étude de TransUnion a révélé que les clients de la BNPL ont plus de produits de crédit, tels que les cartes de crédit, les cartes de détail et les prêts à tempérament, que la population générale « active en matière de crédit ». Les prêteurs dans l’espace n’ont souvent aucune idée si les consommateurs avec lesquels ils travaillent ont réellement la capacité de payer.

“Avec acheter maintenant, payer plus tard, vous ne tenez pas compte des autres obligations financières que les consommateurs peuvent avoir”, a déclaré Elyse Hicks, conseillère en politique des consommateurs chez Americans for Financial Reform. Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin sur Internet pour trouver des histoires de milléniaux et de la génération Z au-dessus de leurs têtes endettés à cause de BNPL, et avec l’inflation et l’état précaire actuel de l’économie, la situation pourrait empirer.

Nous ne savons toujours pas vraiment comment gérer le crédit ou le réglementer

Comment aborder le crédit – qui devrait l’obtenir, combien devrait-il être facturé, ce qui se passe pour les personnes qui sont laissées pour compte – est une question difficile. Nous voulons que les gens puissent acheter des choses, et le crédit est une force centrale de l’économie. Des millions de personnes dans le pays n’ont pas accès aux banques et sont exclues du système de crédit plus conventionnel. Nous ne voulons pas non plus que les gens soient lésés à cause de dettes qu’ils ne peuvent pas rembourser ou dont les prêteurs profitent parce qu’ils ne comprennent pas les conditions.

Les défenseurs des consommateurs ne prétendent pas nécessairement que BNPL ne devrait pas exister, mais ils disent qu’il a besoin de plus d’examen et de surveillance réglementaire, et que les gens devraient avoir une meilleure idée de ce dans quoi ils s’embarquent. Les lois sur la protection des consommateurs, telles que la Truth in Lending Act, qui protège les consommateurs contre les pratiques de crédit inexactes et déloyales, ne sont pas encore appliquées à BNPL. (Il y a une raison pour laquelle les sociétés BNPL effectuent quatre paiements – la loi de 1968 s’applique aux prêts à la consommation une fois qu’ils sont divisés en cinq.)

Le « jury n’a toujours pas déterminé exactement ce que la BNPL implique pour les consommateurs », a déclaré Robert Lawless, professeur de droit à l’Université de l’Illinois, spécialisé dans le crédit à la consommation. Il a donné l’exemple des prêteurs sur salaire et acheter ici, payer ici des lots de voitures, qui à première vue semblent offrir des solutions utiles pour les personnes ayant un crédit faible ou invisible. “Mais nous connaissons les faits, tels qu’ils sont appliqués, ce sont des industries très abusives”, a-t-il déclaré. Au fil des ans, de nombreuses innovations en matière de crédit à la consommation ont prétendu être dans l’intérêt des consommateurs. “Je pense que nous n’avons pas encore assez d’expérience pour savoir où acheter maintenant, payer plus tard va aller.”

“Si ça sonne comme des conneries, c’est parce que ça l’est”

Il a souligné que le problème des entreprises qui tentent de contourner les lois sur le crédit et la dette n’est pas nouveau. Au 20e siècle, les prêteurs et les magasins ont tenté de contourner les lois sur l’usure qui dictent les taux d’intérêt en affirmant qu’ils ne facturaient pas d’intérêts, mais basaient plutôt les prix sur un “différentiel prix-temps”, a déclaré Lawless, ce qui signifie facturer un prix si un produit est payé à l’avance et un autre s’il est payé en plusieurs versements au fil du temps. « Si ça sonne comme des conneries, c’est parce que ça l’est. C’est juste un intérêt sous un autre nom.

Il existe d’innombrables exemples de tactiques et de produits qui tentent de contourner les réglementations et règles financières. Il existe des accords dits de location de banque, où les prêteurs à coût élevé tentent de contourner les plafonds de taux d’intérêt de l’État, et des produits d’accès aux salaires gagnés – essentiellement, des avances sur salaire – qui, selon les entreprises, ne relèvent techniquement pas de la vérité sur les prêts. Agissez parce qu’ils n’ont pas de frais (au lieu de cela, par exemple, certaines de ces entreprises demandent des pourboires). “C’est tout au long de ce continuum de nouveaux produits et de l’absence de réglementation qu’il faut s’attaquer”, a déclaré Chabrier.

La plupart du temps, les régulateurs rattrapent leur retard et ces problèmes sont résolus, mais cela prend du temps. Entre-temps, sur des offres telles que achetez maintenant, payez plus tard, de nombreux consommateurs finissent par perdre leurs chemises (seulement partiellement payées). Il convient de noter qu’Apple est sur le point de commencer également à proposer un produit BNPL. « Que se passe-t-il lorsque vous convainquez une génération de dépenser plus qu’elle ne peut se le permettre ? Scott Galloway, professeur de marketing à NYU et co-animateur du podcast Pivot, a récemment demandé dans le magazine New York. Nous sommes peut-être sur le point de le découvrir.

Comme Bloomberg l’a récemment souligné, entre la menace de la réglementation, l’incertitude économique et les consommateurs qui croulent sous les dettes, de nombreuses entreprises de l’espace sont déjà en difficulté et leurs valeurs s’effondrent.

Les sociétés BNPL sont peut-être maintenant dans le pétrin, comme le sont déjà tant de leurs clients.

