Écran d’accueil du site Web d’Affirm Holdings Inc. sur un ordinateur portable dans une photographie arrangée prise à Little Falls, New Jersey.

Les actions Achetez maintenant, payez plus tard ont chuté jeudi après qu’un rapport publié par le Bureau de la protection financière des consommateurs a indiqué qu’il cherchait à mieux surveiller ces sociétés.

Les actions de PayPal ont chuté de 1,5 %, tandis que Block et Affirm Holdings ont chuté de 2 % et 5,1 %, respectivement.

L’organisme de surveillance des consommateurs, qui ne réglemente pas actuellement le secteur, prévoit de publier des directives visant à soumettre ces entreprises aux mêmes normes que les sociétés de cartes de crédit, y compris les examens de supervision.

La nouvelle survient moins d’un an après que le CFPB a annoncé l’ouverture d’une enquête auprès de cinq acteurs majeurs de la BNPL afin de recueillir des informations sur les risques associés aux prêts populaires et leur impact sur l’accumulation de la dette. Le groupe était composé de PayPal, Block, Affirm, Klarna et Zip, basé en Australie.

Acheter maintenant, payer plus tard, qui permet aux utilisateurs d’acheter des articles et de les payer à l’avenir, a subi des pressions ces derniers mois alors que les consommateurs ralentissent leurs dépenses et que la pression réglementaire augmente, la récession posant des risques supplémentaires à ces entreprises fintech.

Les données du rapport du CFPB suggèrent que les prêts de BNPL aux États-Unis ont grimpé de 970 % entre 2019 et 2021, pour atteindre 180 millions de transactions parmi les cinq principaux prêteurs, la valeur de ces prêts ayant bondi de 1 092 % pour atteindre 24,2 milliards de dollars.

Mais alors que la popularité du modèle est montée en flèche pendant la pandémie, le CFPB a également déclaré que les frais de retard augmentaient. En 2021, 10,5 % des utilisateurs étaient assujettis à au moins une pénalité de retard, contre 7,9 % en 2020.

Les actions d’Affirm, PayPal et Block ont ​​chuté de plus de 48 % cette année au milieu de la vente massive du marché et se situent à au moins 65 % de leurs sommets de 52 semaines.