Achetez maintenant payez plus tard, le boom ne montre aucun signe de ralentissement en cette période des fêtes

Les acheteurs ont afflué vers l’option au cours de la dernière année alors que les achats en ligne ont augmenté au milieu de la pandémie, profitant aux sociétés de technologie financière comme Affirm, Klarna et Square’s Afterpay, tout en incitant d’autres plateformes de paiement comme PayPal à aller plus loin dans cette direction et menaçant les banques et le crédit sociétés de cartes.

L’adoption est également facilitée par les grands détaillants qui poussent le mode de paiement. Affirm a conclu un partenariat majeur avec Amazon en août qui permettrait aux clients de diviser les achats de 50 $ ou plus en versements mensuels plus petits. L’accord entre les deux sociétés a été élargi en novembre. Affirm travaille également avec plus de 12 000 autres marchands, dont Peloton et Walmart.

Mais l’idée que BNPL n’attire que les jeunes utilisateurs avec peu d’argent et peu de crédit semble changer, selon Rossman. « Beaucoup de ces gens ont des cartes de crédit, mais ils utilisent acheter maintenant payer plus tard de manière sélective. »

« Acheter maintenant, payer plus tard, l’utilisateur est définitivement plus jeune », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com. « C’est définitivement plus une chose de la génération Z et du millénaire. »

Par exemple, 12% des 18-34 ans interrogés dans l’enquête CNBC/Momentive ont déclaré qu’ils utilisaient acheter maintenant payer plus tard pour les achats de vacances. En comparaison, 0 % des 65 ans et plus ont déclaré qu’ils utiliseraient BNPL pour leurs achats de vacances.

« Il est difficile de réduire l’impact de tout cela à un seul vecteur, mais dans l’ensemble, cela génère de la concurrence et est susceptible de faire baisser le prix de l’emprunt », a déclaré Sokolin. « Ce qui à son tour générera plus de prêts et des résultats financiers potentiellement pires pour les gens à mesure qu’ils s’endetteront. »

Ces plans fixes sont attrayants pour les jeunes adultes qui n’ont pas accès au crédit, qui ont déjà des prêts étudiants et qui s’inquiètent des dettes de carte de crédit à durée indéterminée, a déclaré Rossman. Pour les utilisateurs devenus majeurs dans une période financière tumultueuse avec Covid, et avant cela, la Grande Récession, « la prévisibilité » de l’option BNPL est attrayante, a-t-il ajouté.

Acheter maintenant, payer plus tard, c’est monter en gamme, selon Rossman, le consommateur « Henry » – le plus fortuné mais pas encore riche – l’utilisant plus souvent.

Ce consommateur haut de gamme a un salaire d’au moins 75 000 $ et a suffisamment de crédit pour être approuvé pour une carte de crédit, mais il est attiré par la prévisibilité des versements du prêt. Achetez maintenant payez plus tard.

« Ce n’est pas nécessairement que vous n’avez pas beaucoup d’argent ou que vous n’avez pas beaucoup de crédit, même si c’est parfois le cas », a déclaré Rossman. « Je pense que plus que tout, c’est la prévisibilité qui attire certaines personnes. [That] concerne à nouveau les jeunes adultes.

Dans l’ensemble, le revenu compte. Pour les consommateurs qui n’ont pas droit à une carte de crédit en raison d’une cote de crédit ou de revenus faibles, le financement à court terme de BNPL est une alternative intéressante. Dans l’enquête CNBC/Momentive auprès de ceux qui utilisent BNPL pour faire leurs achats en cette période des Fêtes, 10 % gagnent 50 000 $ ou moins par an ; tandis que 6 % de ceux qui gagnent entre 50 000 $ et 100 000 $ disent qu’ils utiliseront BNPL ; et seulement 4 % de ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus.

L’enquête de CNBC sur les petites entreprises a également signalé une plus grande popularité de BNPL parmi les Américains noirs et hispaniques – avec 12% des Noirs déclarant qu’ils utiliseraient BNPL pour leurs achats de vacances et 13% des Américains hispaniques déclarant qu’ils utiliseraient BNPL. En comparaison, seulement 5 % des Américains blancs ont déclaré qu’ils l’utiliseraient ; et 3% des Américains d’origine asiatique disent qu’ils utiliseront cette option de paiement. L’utilisation des cartes de crédit pour les achats des Fêtes est beaucoup plus élevée chez les Blancs (56 %) et les Américains d’origine asiatique (70 %) que chez les Noirs et les Hispano-américains, tous deux inférieurs à 40 %.

Le fossé racial entre les utilisateurs de BNPL soulève la question de la discrimination financière ou des barrières pour les minorités essayant d’accéder aux services financiers. « Il existe probablement une relation complexe et interconnectée entre les structures économiques et la répartition des revenus aux États-Unis, liée à l’histoire raciale et au travail », a déclaré Sokolin. « Il existe des préjugés ethniques documentés, qui sont corrélés à la fois au statut économique et à l’héritage culturel », a-t-il ajouté.

Mais en raison de l’écart de revenu et de richesse entre les Américains blancs et les minorités, il est difficile de distinguer les tendances de BNPL des tendances plus larges de l’industrie du crédit.

« J’essaierais de comprendre ces chiffres dans le contexte de l’endettement global des ménages aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Les Américains blancs ont en moyenne des revenus plus élevés et ont plus de facilité à rembourser leur dette. »

Selon Sokolin, le défi auquel les minorités sont confrontées pour tirer parti d’alternatives d’achat comme BNPL est la dette utilisée pour financer la consommation.

Dans l’étude menée par Accenture pour Afterpay, elle a révélé que 64% des adultes américains étaient en mesure de payer théoriquement dépenses d’urgence de 400 $ avec de l’argent ou de l’épargne, tandis que 12% des adultes ont déclaré être incapables de payer cette dépense d’urgence du tout. Pour les Américains noirs et hispaniques, l’incapacité de payer est passée à 17 % et 13 %, respectivement, selon le rapport de septembre intitulé « L’impact économique d’acheter maintenant, payer plus tard aux États-Unis »

Une solution financière alternative comme acheter maintenant payer plus tard « allègerait un fardeau important pour les [an] personne économiquement vulnérable », a déclaré l’analyse d’Accenture.

Mais Sokolin a déclaré que, comme pour toute option de crédit, le danger avec BNPL est que les consommateurs ne restent pas suffisamment en bonne santé financière pour financer un mode de vie auquel ils s’habituent, ce qui peut générer un cycle de crédit négatif. Et avec l’essor des fintech, BNPL ajoute le risque de rendre l’accès au crédit trop facile dans certains cas.

« Si l’emprunt est trop facile ou trop ludique avec des incitations à rendre l’endettement facilement accessible, alors les gens ruineront le bilan de leur ménage », a-t-il déclaré.