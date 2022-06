“Achetez maintenant, payez plus tard” devient une nouvelle façon de payer pour les armes à feu

L’achat d’armes à feu à tempérament n’est pas nouveau pour l’industrie des armes à feu, tout comme les plans de mise de côté existent depuis longtemps pour toutes sortes de clients. Mais à mesure que les ventes d’armes à feu se sont déplacées en ligne, le modèle “Achetez maintenant, payez plus tard” – qui s’adresse généralement aux jeunes acheteurs qui n’ont généralement pas beaucoup de revenus disponibles ou de cartes de crédit – est devenu un moyen d’attirer une nouvelle génération de clients.

Bien que les ventes en ligne ne représentent qu’une petite fraction du marché des armes à feu de 15 milliards de dollars, selon IBISWorld, une société d’études de marché, elles ont augmenté. IBISWorld s’attend à ce que les ventes d’armes en ligne atteignent 2,6 milliards de dollars d’ici 2026, contre 532 millions de dollars en 2012.

“Credova s’est lancé dans le financement des armes à feu non seulement à cause de la culture de mise de côté dans la vente au détail d’armes à feu, mais parce que tant d’armes sont achetées en ligne”, a déclaré Mike Weisser, un vendeur d’armes de longue date dans le Massachusetts qui est devenu consultant auprès d’organisations de contrôle des armes à feu et écrit un blog sur les moyens de réduire la violence armée.

Bien sûr, l’achat d’armes à feu et de munitions en ligne est plus compliqué qu’un achat Amazon typique, car ils ne peuvent pas être expédiés au domicile d’une personne mais doivent être récupérés auprès d’un détaillant d’armes à feu agréé après que l’acheteur a passé une vérification des antécédents standard. Credova et d’autres financiers des armes à feu ne sont pas impliqués dans ces vérifications des antécédents ; ils n’effectuent que des vérifications de crédit standard avant d’accorder un financement aux acheteurs. Credova indique sur son site Web que l’approbation prend « quelques secondes » pour la plupart des clients.

Les détaillants apprécient l’option « achetez maintenant, payez plus tard », car elle attire plus de clients. Les clients l’aiment parce qu’il est relativement facile à appliquer, ne nécessitant qu’une simple vérification de crédit. Les prêts sont sans intérêt et peuvent être remboursés en trois ou quatre mensualités. Les sociétés de financement gagnent leur argent en facturant aux détaillants des frais pour le service. Certaines entreprises facturent également des frais et des intérêts aux clients s’ils manquent des paiements.