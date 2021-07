Achetez maintenant la très populaire vente semi-annuelle

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il y a peu d’événements d’épargne qui font battre le cœur des chasseurs d’accords les plus prêts. L’un d’eux est la très populaire vente semi-annuelle Victoria’s Secret, une aubaine d’économies qui n’a lieu que deux fois par an, au cours de laquelle tout, de la lingerie sexy aux sous-vêtements confortables, est à gagner avec des économies allant jusqu’à 50 %.

Grâce à cette vente, vous pouvez obtenir des soutiens-gorge de sport à partir de 14,99 $, des vêtements de nuit à partir de 14,99 $, des soutiens-gorge push-up à partir de 14,99 $ et des sous-vêtements à partir de 4,99 $, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez même profiter de la livraison gratuite sur les commandes de 50 $ ou plus avec le code promo SHIP50 à la caisse.

Un premier choix est cette robe de chambre en dentelle modale, qui est passée de 69,50 $ à 34,99 $ dans les imprimés Hearts Peach et léopard, vous permettant d’économiser 34,51 $. Cette couverture florale a reçu 4,2 étoiles de la part de plus de 60 acheteurs de Victoria’s Secret, et beaucoup l’ont félicitée pour sa matière modale douce et sa sensation de bien-être.

Qu’est-ce que la vente semi-annuelle Victoria’s Secret ?

Se déroulant deux fois par an, la vente semi-annuelle Victoria’s Secret est votre chance de réaliser les plus grosses économies sur les vêtements de la marque, avec d’énormes réductions de prix sur tout, de la lingerie aux produits de beauté. L’événement dure généralement environ deux semaines, et les tailles populaires ont tendance à s’épuiser assez rapidement, vous voudrez donc récupérer vos favoris dès que possible.

Continuez à faire défiler toutes les meilleures offres sur la lingerie, la beauté et plus encore que nous avons pu trouver dans cette vente très attendue.

Les meilleures offres de la vente semi-annuelle Victoria Secret

Vêtements de nuit

Bras

Lingerie

Beauté

Vêtements

Sous-vêtement

